„Per praėjusią parą 85 Rusijos regionuose patvirtinti 7 889 COVID-19 atvejai, įskaitant 2 579 (32,7 proc.) aktyvių atvejų be klinikinių apraiškų“, – nurodoma štabo pranešime.

Iki šiol šalyje užregistruoti 576 952 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 8 002 žmonės nuo šios ligos mirė, iš jų 161 – per pastarąją parą.

Be to, per pastarąją parą 10 186 pacientai pasveiko ir buvo išrašyti iš ligoninių. Bendras pasveikusių žmonių skaičius išaugo iki 334 592.

Aktyvių atvejų šalyje šiuo metu yra 236 816.

Vartotojų teisių agentūros „Rospotrebnadzor“ duomenimis, Rusijoje iki šiol atlikta daugiau kaip 16,6 mln. COVID-19 testų, iš jų 339 tūkst. – per praeitą parą.

Medikai tebestebi 310 tūkst. užsikrėtusiųjų būklę.

Kaip rodo JAV įsikūrusio Johnso Hopkinso universiteto duomenys, Rusija toliau užima trečią vietą pasaulyje pagal patvirtintų COVID-19 atvejų skaičių; ją lenkia tik Jungtinės Valstijos, kur patvirtinta 2,22 mln. atvejų, ir Brazilija, kur penktadienį patvirtintų užsikrėtimo atvejų skaičius viršijo milijoną.