Maskvoje – didžiausias naujų infekcijų skaičius nuo sausio pabaigos

Visoje Rusijoje penktadienį pranešta apie 9 462 atvejus – daugiausiai nuo kovo pabaigos. Be to, visoje šalyje per 24 valandas registruotos 393 mirtys.

Žinybos baiminasi, kad visą Rusiją ateinančiomis savaitėmis apims nauja viruso plitimo banga.

Prezidentas Vladimiras Putinas praėjusiomis savaitėmis ragino gyventojus skiepytis nuo COVID-19. Jis nori, kad iki rudens Rusijos gyventojai įgytų kolektyvinį imunitetą, tačiau vakcinacijos kampanija šalyje vyksta vangiai.

Balandį atlikta apklausa parodė, kad 62 proc. gyventojų nesiruošia skiepytis rusiška vakcina „Sputnik V“. 146 mln. gyventojų turinčioje šalyje iki šiol abi vakcinos dozes gavo 10 mln. žmonių, dar 14 mln. paskiepyti pirmąja.

Griežtas karantinas Rusijoje galiojo tik 2020 metų pavasarį. Vėlesni – santykinai švelnūs – ribojimai šių metų pradžioje didžia dalimi buvo atšaukti. Svarbiausia priemonė, kuri vis dar taikoma, yra kaukių prievolė viešajame transporte ir parduotuvėse.