Pasak šiaurinės Archangelsko srities valdžios pranešimo, apie 3 tūkst. gyventojų turinti Naujoji Žemė prašo pagalbos kovojant su „masiniu baltųjų lokių įsiveržimu į gyvenamas teritorijas“.

Rusijos valdžia kol kas nedavė leidimo šaudyti lokius, tačiau siunčia komisiją, kuri ištirs padėtį, ir neatmeta galimybės, kad bus leista naikinti šiuos žinduolius.

Dėl klimato atšilimo tirpstantys Arkties ledynai baltuosius lokius verčia vis ilgiau būti sausumoje ir kovoti dėl maisto.

Šie plėšrūnai Rusijoje yra paskelbti nykstančia rūšimi ir medžioti juos yra draudžiama.

Naujojoje Žemėje yra Rusijos oro pajėgų bazių.

Pasak vietos administracijos vadovo pavaduotojo Aleksandro Minajevo, nuo gruodžio mėnesio pagrindinėje salyno gyvenvietėje Belušja Guboje nuolat lankosi 52 baltieji lokiai. Kai kurie iš jų „elgiasi agresyviai“ – puola žmones ir įsiveržia į gyvenamuosius namus bei viešuosius pastatus.

„Gyvenvietės teritorijoje nuolat yra 6–10 lokių, – sakė jis. – Žmonės įsibaiminę, bijo išeiti iš namų (...), tėvai bijo išleisti vaikus į mokyklas ir darželius.“

Vietos administracijos vadovas Žiganša Musinas pabrėžė, kad tokio baltųjų lokių antplūdžio dar nėra buvę.

„Naujojoje Žemėje gyvenu nuo 1983-ųjų ir tokio masinio baltųjų lokių įsiveržimo dar nėra buvę", – sakė jis pranešime regiono valdžiai.

Anot Ž. Musino, lokiai nuolat lankosi viename iš dalinių ir „tikrąja to žodžio prasme vejasi žmones“. Be to, gyvūnai braunasi į daugiabučių laiptines.

Vietos valdžia skundžiasi, kad bandymai nubaidyti lokius automobiliais ir šunimis yra neveiksmingi, nes gyvūnai jaučiasi saugūs ir nebereaguoja.

Federalinė gamtinių išteklių agentūra kol kas atsisako išduoti leidimus nušauti pačius agresyviausius lokius.

Į salyną atvykę regiono ir federalinės valdžios pareigūnai vertins padėtį ir iki šiol taikytas priemones.

Pasak Archangelso srities valdžios atstovų, jei visos kitos priemonės nepadės išspręsti problemos, gali tekti gyvūnus šaudyti.

Rusijos gynybos ministerijos pareigūnas sausį sakė, kad Naujojoje Žemėje teko nugriauti šimtus nenaudojamų karinių pastatų, nes juose apsigyveno baltieji lokiai.