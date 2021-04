„Išgirdome žodžius. Galvoju, kad lauksime veiksmų“, – žurnalistams sakė Valstybės departamento atstovas Nedas Price'as.

„Kalbėdamiesi su Rusijos vyriausybe aiškiai pasakėme, kad jai reikia susilaikyti nuo eskaluojamų veiksmų ir tuojau pat nutraukti visą savo agresyvią veiklą Ukrainoje ir aplink ją“, – pažymėjo jis.

N. Price'as atsisakė nurodyti, ar Rusija anksčiau informavo Jungtines Valstijas apie savo pajėgų atitraukimą nuo Ukrainos sienų.

Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu anksčiau ketvirtadienį sakė, kad šalis nuo penktadienio pradės grąžinti karius iš karinių pratybų netoli Ukrainos ir aneksuotame Kryme, kuriose dalyvavo dešimtys tūkstančių karių ir dešimtys karo laivų.

JAV prezidentas Joe Bidenas anksčiau šį mėnesį telefonu kalbėdamasis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu paragino jį mažinti įtampą prie Ukrainos, kur nuo šių metų pradžios per kruviną konfliktą su prorusiškais separatistais žuvo apie 30 ukrainiečių karių. Palyginimui, per visus ankstesnius metus jų žuvo 50.

Iš viso daugiau kaip 13 tūkst. žmonių žuvo per 2014 metais prasidėjusį konfliktą Rytų Ukrainoje. Konfliktas kilo per liaudies sukilimą nušalinus prokremlišką Ukrainos prezidentą, o Rusijai po to aneksavus Krymą.

Vakarai ir Ukraina kaltina Rusiją siunčiant karių ir ginklų į Donbasą, bet Maskva tai neigia.

Rusijos kariuomenės telkimas prie Ukrainos sienų ir Kryme sukėlė nerimą Kijeve ir Vakaruose, kad gali pasikartoti 2014 metų Rusijos agresija.

Remiantis anksčiau šią savaitę Europos Sąjungos paskelbtu vertinimu, palei Ukrainos sieną dislokuotų Rusijos karių skaičius viršijo 100 000.

S. Šoigu tokį pajėgų telkimą vadino „mokymais“, esą surengtais reaguojant į „grėsmingus“ NATO veiksmus.