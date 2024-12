Rusijai – įspėjimas iš Azerbaidžano: santykiai gali persikelti į kitą plotmę

„Lėktuvas buvo numuštas Rusijos teritorijoje, virš Grozno. Ir to neįmanoma paneigti. <...> Tie, kurie tai padarė, turi būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn, be to, turi būti sumokėtos kompensacijos dėl žuvusiųjų ir nukentėjusiųjų. Jei to nebus, santykiai tikrai persikels į kitą plotmę“, – Azerbaidžano naujienų agentūrai „Turan“ sakė R. Musabekovas.