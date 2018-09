„Žudėme, žudome ir žudysime teroristus... ar jie bebūtų Alepe, Idlibe ar kitose Sirijos dalyse. Taika privalo sugrįžti į Siriją“, – pareiškė Rusijos URM atstovė Marija Zacharova, kurios žodžius citavo šalies naujienų agentūros. „Tai yra mūsų saugumo klausimas“, – pridūrė ji. Idlibą, paskutinį Sirijos sukilėlių bastioną, kontroliuoja daugybė sukilėlių ir džihadistų grupuočių. Daugumą jų pasaulio galios laiko „teroristinėmis“. Pastarosiomis dienomis buvo bombarduojamos pavienės ginkluotosios kovotojų grupuotės Idlibo pakraščiuose, o ketvirtadienį Sirijos artilerija ir Rusijos lėktuvai atakavo pietrytinę provincijos dalį, informavo nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR). Šios atakos privertė išsigandusius vietos gyventojus palikti savo namus, dar neprasidėjus didžiajam puolimui, nurodė stebėtojai. Rusijos kariuomenė patvirtino, kad jos aviacija šiame rajone smogė „teroristų grupuotės“ „Jabhat al Nusra“ objektams. Antradienį per Rusijos pajėgų smūgius žuvo mažiausiai devyni civiliai gyventojai, tarp jų penki vienos šeimos vaikai, dar 10 žmonių buvo sužeisti, pranešė Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi SOHR.

