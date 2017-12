Prieš Kremliaus politiką pasisakantis aktyvistas buvo už akių teisiamas už mokesčių vengimą ir pinigų pervedimą į užsienį. W. Browderis yra laikomas varomąja Magnitskio įstatymo jėga. Sergejus Magnickis, kurio vardu pavadintas įstatymas, buvo W. Browderio investicijų bendrovės „Hermitage Capital Management“ teisininkas, mįslingai miręs Rusijos kalėjime, prieš tai atskleidęs didelio masto pareigūnų korupcijos schemą. Maskvos Tverės apygardos teismas už akių skyrė aštuonerių metų nelaisvės bausmę ir W. Browderio partneriui Ivanui Čerkasovui, pripažindamas jį kaltu dėl mokesčių vengimo ir neteisėto lėšų pervedimo į užsienį. Teismo sprendimu, W. Browderis ir I. Čerkasovas turės atlyginti valstybei padarytą žalą ir sumokėti 4 mlrd. rublių (69 mln. JAV dolerių). Tas pats teismas 2013 metais jau buvo už akių nuteisęs W. Browderį už mokesčių vengimą. Jungtinėse Valstijose gimęs ir Londone gyvenantis W. Browderis jam primestus kaltinimus vadina suklastotais. 2012 metais buvusio prezidento Baracko Obamos pasirašytas Magnitskio įstatymas tapo skauduliu JAV ir Rusijos santykiuose. Jį priėmus, netrukus Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įstatymą, draudžiantį Amerikos piliečiams įsivaikinti vaikus Rusijoje. Daugelis tai laikė atsaku į amerikiečių žingsnį. Prieš išvykdamas iš Rusijos, W. Browderis dešimtmetį vadovavo vienam didžiausių investicijų fondų Rusijoje, 2006 metais jam buvo uždrausta įvažiuoti į šalį dėl galimos grėsmės nacionaliniam saugumui. Anksčiau šį mėnesį Jungtinės Valstijos, pasinaudodamos Magnitskio įstatymu, ėmėsi sankcijų prieš dar penkis Rusijos pareigūnus, tarp kurių yra ir Čečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas.

