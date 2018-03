„Per visus naujausių hipergarsinių aerobalistinių raketų bandymus buvo tiksliai pataikyta į nurodytus taikinius“, - S. Surovkinas sakė žurnalistams, pasakodamas apie aviacinių raketų kompleksą „Kinžal“. „Sukurto aviacijos raketų komplekso efektyvumas buvo daug kartų patikrintas per valstybinius bandymus Rusijos gynybos ministerijos poligonuose“, – pareiškė karininkas. Anksčiau ketvirtadienį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmą kartą pranešė, kad šalis išbandė ištisą virtinę naujų strateginių branduolinių ginklų, kurių neįmanoma perimti.











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.