Po dvi dienas trukusių Sirijos pokalbių Rusijos Sočio mieste trys šalys trečiadienį paskelbė bendrą pareiškimą. Jame sakoma, kad atakos yra grėsmė saugumui ir stabilumui regione. Be to, tai esą nusižengimas tarptautinei teisei.

Praėjusį pirmadienį Izraelio raketos Sirijoje smigo į vyriausybinių dalinių ir proiranietiškų kovotojų karinius postus. Žuvo mažiausiai devyni žmonės.

Izraelio aviacija reguliariai atakuoja taikinius kaimyninėje Sirijoje. Izraelis siekia čia sumažinti karinę Irano įtaką. Teheranas yra vyriausybės Damaske sąjungininkas. Iranas laiko Izraelį savo mirtinu priešu.

Rusija, Turkija ir Iranas, be to, įspėjo dėl kišimosi iš užsienio į pokalbius dėl naujos Sirijos konstitucijos. Darbas esą turi vykti „siekiant kompromisų ir konstruktyvių pokalbių ir be iš išorės nurodytų terminų“. Tik taip galimas sutarimas.