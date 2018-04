Rusijoje dirbantys tyrėjai esą atsekė kelią, kuriuo Rusijos pilietė iš savo namų vyko į Šeremetjevo oro uostą, prieš išskrisdama į Didžiąją Britaniją.

Newsru.com rašo, kad Tyrimų komiteto darbuotojams esą pavyko rasti taksi, kuriuo J. Skripal vyko į oro uostą Rusijos sostinėje. Tyrėjai taip pat išanalizavo vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuota, kaip moteris atvykstą į Šeremetjevo oro uostą, be to, nustatė, kad joks kitas to paties reiso į Londoną keleivis vėliau nenukentėjo.

„Nė vienam šiuo reisu skridusiam keleiviui nei intoksikacijos, nei apnuodijimo chemine medžiaga požymių nenustatyta“, – konstatuojama vaizdo įraše, įkeltame į oficialų Tyrimų komiteto „YouTube“ kanalą.

Institucija taip pat nurodė, kad Tyrimų komitetas parengė Didžiosios Britanijos vadovybei skirtą užklausą ir išsiuntė ją per Rusijos Federacijos generalinę prokuratūrą.

„Toje užklausoje Rusijos atstovai prašo kolegų iš Didžiosios Britanijos atlikti keletą procedūrų, padėsiančių išsiaiškinti, kokiomis aplinkybėmis buvo įvykdytas nusikaltimas, taip pat pateikti baudžiamosios bylos dokumentų kopijas“, – patikslino Tyrimų komitetas.

„Po Julijos Skripal skambučio [Rusijoje buvusiai pusseserei Viktorijai] Rusijos tyrimų komitetas išsiuntė dar vieną užklausą į Didžiąją Britaniją. Joje buvo prašoma leisti Tyrėjams iš Rusijos ją apklausti. Jokio atsakymo lig šiol nepateikta“, – akcentavo tyrimų institucija.

Tyrimų komitetas paviešino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota, kaip J. Skripal esą atvyko į Šeremetjevo oro uostą, rašo rbc.ru.

Iš vaizdo įrašo matyti, kaip prie oro uosto pastato sustoja taksi automobilis ir iš jo išlipa moteris. Tada rodoma, kaip į J. Skripal panaši moteris tikrinama prie įėjimo į oro uosto pastatą, kaip pateikia įlaipinimo kortelę, o tada pereina į „steriliąją oro uosto zoną“.

Tyrimų komitetas pateikė ir J. Skripal pusseserės Viktorijos, šnekėjusios su giminaite telefonu, kai ši atgavo sąmonę, komentarą.

„Supratau, kad per pokalbį jai buvo daromas spaudimas. <...> Ji sakė tai, kas buvo liepta. Ji turėjo pasakyti, kad nenori, jog atvykčiau į Didžiąją Britaniją, taip pat nenori su manimi susitikti“, – kalbėjo Viktorija Skripal pateiktame vaizdo įraše.

Tyrimų komiteto sukurtame siužete nukentėjusiosios pusseserė vadinama svarbia liudininke vykdant tyrimą.

OPCW atmeta Rusijos pareiškimus apie panaudotą antrąją medžiagą

Tarptautinės cheminių ginklų priežiūros agentūros vadovas trečiadienį atmetė Rusijos pareiškimus, kad mėginiuose, paimtuose Anglijos pietiniame mieste Solsberyje, kur buvo apnuodytas buvęs rusų dvigubas agentas Sergejus Skripalis ir jo dukra, buvo aptikta antros nervus paralyžiuojančios medžiagos pėdsakų.

Didžioji Britanija kaltina Rusiją dėl atakos, įvykdytos ištepus S. Skripalio namo Solsberyje durų rankeną Sovietų Sąjungoje sukurta nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“ („Naujokas“). Tačiau Maskva griežtai neigia esanti kaip nors susijusi su šiuo incidentu.

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas šeštadienį pareiškė, kad iš Špyco laboratorijos Šveicarijoje, tyrusios mėginius, surinktus po kovo 4-ąją įvykdyto apnuodijimo Solsberyje, Maskva gavo konfidencialios informacijos.

Pasak jo, analizė, atlikta Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) prašymu, rodo, kad tuose mėginiuose esama nervus paralyžiuojančios medžiagos BZ , taip pat jos pirmtako. S. Lavrovas sakė, kad BZ yra JAV, Britanijos ir kitų NATO šalių cheminio arsenalo dalis ir kad Sovietų Sąjunga arba Rusija šios medžiagos niekada negamino.

OPCW generalinis direktorius Ahmetas Uzumcu trečiadienį sakė organizacijos Vykdomajai tarybai, kad BZ pirmtako 3Q „buvo kontroliniame mėginyje, parengtame OPCW laboratorijos pagal galiojančias kokybės kontrolės procedūras“.

Jis pridūrė, kad „tai niekaip nesusiję su mėginiais, surinktais OPCW komandos Solsberyje“.

Britanijos atstovas prie OPCW, ambasadorius Peteris Wilsonas, pareiškė, kad Rusijos užsienio reikalų ministro komentarai atskleidžia cheminius ginklus draudžiančios tarptautinės sutarties pažeidimą.

„Kuo mane ypač neramina Lavrovo pareiškimas – visų pirma, kad OPCW deda didžiules pastangas, siekdama užtikrinti laboratorijų konfidencialumą, ir antra – kad rusai vykdo kompiuterinius įsilaužimus į laboratorijas arba išsigalvoja šiuos dalykus“, – sakė diplomatas.

„Bet kokiu atveju, tai yra Cheminių ginklų uždraudimo konvencijos (CWC) konfidencialumo pažeidimas“, – pabrėžė P. Wilsonas.

Praeitą savaitę paskelbtoje savo ataskaitos santraukoje OPCW neįvardijo „Novičiok“ kaip Skripalius paveikusios nervus paralyžiuojančios medžiagos, bet patvirtino „Jungtinės Karalystės išvadas, susijusias su Solsberyje panaudotos toksiškos cheminės medžiagos tapatybe“.

P. Wilsonas sakė žurnalistams, kad OPCW „patvirtino, kad jie rado, ką mes radome – ir tai yra „Novičiok“.

Rusijos atstovas prie OPCW, ambasadorius Aleksandras Šulginas, pakartojo Maskvos paneigimus ir apkaltino Britaniją ne kartą melavus.

„Kol kas tegali pasakyti viena: pareiškimas, kad Techninis sekretoriatas patvirtino, jog ši cheminė medžiaga byloja apie jos kilmę iš Rusijos, yra atviras melas, – sakoma jo atstovybės tinklalapyje paskelbtame pranešime. – Pačioje ataskaitoje nėra nė žodžio apie pavadinimą „Novičiok“; CWC tiesiog nėra tokios sąvokos.“

Vėliau surengtoje spaudos konferencijoje A. Šulginas apkaltino Britaniją mėginant paversti OPCW Vykdomosios tarybos posėdį „kengūrų teismu“, turėdamas omenyje, kad tyrimas vykdomas skubotai. Jis užsiminė, kad Britanija galėjo surežisuoti išpuolį prieš Skripalius, kad sumažintų įtampą šalies viduje dėl artėjančio Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos.

„Galbūt (Britanijos premjerės) Theresos May vyriausybei, susilpnintai su „Brexit“ susijusių rūpesčių, reikia, kad visuomenė susitelktų aplink šią vyriausybę“, – sakė A. Šulginas.

Jis pridūrė, kad Maskva nesutiks su jokiomis tyrimo ataskaitos išvadomis, jeigu jai nebus suteikta galimybė nuodugniai susipažinti su tyrimo detalėmis, Rusijos konsuliniams darbuotojams nebus leista aplankyti Skripalių ir į tyrimą nebus įtraukti rusų ekspertai.

Pasiuntinys taip pat kelias minutes kalbėjo apie Britanijos „labai įspūdingą patirtį“ naudojant nuodus užsienyje, įskaitant 1916 metais įvykdytą Grigorijaus Rasputino, didžiulę įtaką Rusijos paskutiniojo caro Nikolajaus II žmonai turėjusio apsišaukėlio mistiko, nužudymą Sankt Peterburge.

Po incidento Solsberyje 66 metų S. Skripalio ir jo 33 metų dukters Julijos būklė kelias savaites buvo kritinė. Praeitą savaitę J. Skripal buvo išrašyta iš Solsberio rajono ligoninės, bet jos tėvas tebėra hospitalizuotas.

P. Wilsonas per posėdį sakė, kad Londonas lieka įsitikinęs, jog įrodymai byloja apie Rusijos vaidmenį mėginant nužudyti Skripalius.

„Manome, kad tik Rusija turėjo techninių priemonių, operacijų patirties ir motyvą taikytis į Skripalius“, – pabrėžė ambasadorius.

P. Wilsonas perspėjo, kad Cheminių ginklų uždraudimo konvencija vis dažniau pažeidinėjama naudojant nervus paralyžiuojančias medžiagas ir kitokius nuodus. Be incidento Solsberyje, jis paminėjo praeitais metais Malaizijoje įvykdytą Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno netikro brolio nužudymą ir nuodingųjų dujų naudojimą Sirijoje ir Irake.

„Ji nuolat pažeidinėjama“, – žurnalistams sakė britų diplomatas.

Pasak jo, konvencijos būtų griežčiau laikomasi, jeigu visos valstybės deklaruotų tebeturimas cheminių ginklų atsargas. Stodamos į OPCW visos narės turi deklaruoti visas savo turimas cheminių ginklų atsargas arba jas sunaikinti.

OPCW ir Rusija praeitais metais iškilmingai paminėjo šios šalies paskutiniųjų deklaruotų cheminių ginklų atsargų sunaikinimą.

„Rusija aiškiai turi cheminių ginklų, kurių jie nėra deklaravę – ir jie turi tai padaryti“, – pabrėžė P. Wilsonas.