Viename Chersono regiono kaimų traktorius užvažiavo ant rusų paliktos minos, o jo 48 metų vairuotojas patyrė daugybinius sužalojimus dėl skeveldrų sprogimo metu. Jam buvo suteikta pagalba, bet jis atsisakė gultis į ligoninę.

Rusai Charkivo regiono gyvenvietes praeitą parą apšaudė 21 kartą. Per juos žuvo vienas Ukrainos gyventojas, o dar vienas buvo sužalotas. Charkivas, Kupianskas ir Čuhuivas buvo bombarduojami artilerija ir minosvaidžiais, bei panaudojus lėktuvus.

Dar 9 civiliai nukentėjo kai Rusijos lėktuvai ir artilerija bombardavo Zaporižios regioną. Vienas iš jų sunkiai sužalotas per oro antskrydį prieš Mala Tokmačkos kaimą. Per parą rusai surengė iš viso 92 smūgius prieš 12 Zaporižios regiono gyvenviečių.

Ankstyvą šeštadienio rytą rusai paleido raketas į Slovianską, kur sunaikino vieną namą, o dar 9 apgadino. Vuhledaro miestą rusai bombardavo vieną kartą pasitelkę karo lėktuvą ir 21 kartą apšaudė jį artilerija. Bohojavlenkoje buvo apgadinti du namai, Prečystivka apšaudyta keturiskart, o Novoukrainka – tris.

Per Rusijos vykdomus apšaudymus du žmonės žuvo Časiv Jare, o vienas buvo sužalotas Torecke. Nykyforivkoje prie Soledaro rusai apgadino 13 namų.

Dar du žmonės žuvo Chersono regione kai rusai smogė Beryslavui. Vyras ir moteris žuvo artilerijos sviediniui pataikius į nuosavą namą. Dar vienas Chersono gyventojas buvo sužalotas rusams apšaudžius Kindijką.

Be to, šeštadienio naktį Rusija į Ukrainos sostinę Kyjivą paleido 18 Irano gamybos dronų „kamikadzių“ „Shahed-136/131“. Juos visus numušė ukrainiečių pajėgos, tačiau krentančios bepiločių orlaivių skeveldros apgadino keturis daugiabučius Dniprovskio rajone. Ugniagesiai užgesino vieno užsidegusio gyvenamojo pastato stogą. Žmonės per dronų ataką nenukentėjo.