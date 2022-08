Sulaikyti šeši asmenys, priklausantys uždraustai grupuotei „Hizb ut-Tahrir“, trečiadienį „Telegram“ kanale pareiškė Rusijos paskirtas Krymo gubernatorius Sergejus Aksionovas. Rusų žvalgybai (FST) esą pavyko smūgis prieš islamistus.

Grupuotės veikla buvo koordinuojama iš Ukrainos teritorijos, teigė S. Aksionovas. Vyriausybė Kyjive, kuri nori atgauti 2014 metais aneksuoto Juodosios jūros pusiasalio kontrolę, kol kas šios informacijos nekomentavo.

Iš FST pareiškimo nėra aišku, ar suimtieji siejami su pastaraisiais sprogimais Rusijos karinėse bazėse Kryme. Tačiau be Jaltos miesto kaip islamistų sulaikymo vieta įvardyta Džankojaus vietovė. Rusijos gynybos ministerija antradienį pranešė, kad prie Džankojaus per sabotažo aktą, be kita ko, buvo apgadintas karinis sandėlis.

Ukraina kol kas nėra pareiškusi, ar jai tenka atsakomybė dėl atakų Kryme. Jau praėjusią savaitę čia buvo smarkiai apgadinta karinė bazė. Kariniai ekspertai mano, kad toli už Ukrainos fronto linijos gali veikti Ukrainos partizanai arba specialieji būriai.