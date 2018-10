„Rusijos karinės jūrų pajėgos planuoja lapkričio 6–9 dienomis surengti raketų leidimo pratybas Norvegijos jūros akvatorijoje“, – sakoma NOTAM tekste. Iš pranešime nurodytų koordinačių galima spręsti, kad mokymų rajonas bus prie Norvegijos šiaurinės dalies, už 6,5 km nuo jos jūrinės sienos. Maskva anksčiau šią savaitę informavo, kad jos karinis laivynas planuoja lapkričio 1–3 dienomis išbandyti raketų tarptautiniuose vandenyse prie vakarinių Norvegijos krantų, netoli rajono, kur šiuo metu vyksta didžiausios nuo Šaltojo karo pabaigos Aljanso pratybos. Rusijos raketų bandymai prie vakarinių Norvegijos krantų vyks . NATO pratybos, truksiančios iki lapkričio 7 dienos, vyksta vidurio ir rytų Norvegijoje, Atlanto vandenyno šiaurinėje dalyje ir Baltijos jūroje. Trečiadienį Norvegijoje prasideda „Trident Juncture 2018“ aktyvioji fazė. Mokymuose dalyvauja iš viso apie 50 tūkst. kariškių, 250 lėktuvų, 65 laivų ir 10 tūkst. karinės technikos vienetų iš visų 29 NATO valstybių, Švedijos bei Suomijos.

