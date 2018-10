Anot Rusijos gynybos ministerijos, per mokymus karinio laivyno branduoliniai povandeniniai laivai paleido balistinių raketų iš Barenco ir Ochotsko jūrų. Be to, tolimojo nuotolio bombonešiai paleido sparnuotųjų raketų, kurios smogė specialiesiems taikiniams, pridūrė ministerija.

Pasak Gynybos ministerijos, Rusijos išankstinio įspėjimo sistemos sėkmingai užfiksavo visų raketų paleidimą ir sekė jų trajektoriją.

Ministerija pabrėžė, kad šios pratybos suteikė progą išbandyti visą vadovavimo grandinę – nuo pagrindinio valdymo štabo iki karinių padalinių.

Šie manevrai buvo dar vienos karinės pratybos, kurias rengia Rusija tvyrant įtampai su Vakarais.