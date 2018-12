Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas sakė, kad 24 ukrainiečių jūreiviai, šiuo metu laikomi tardymo izoliatoriuje, bus apkaltinti Rusijos ir tarptautinės teisės pažeidimais. „Kai tyrimas bus baigtas, vyks teismas“, – sakė jis per Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) susitikimą Milane. Rusijos diplomatijos vadovas užsiminė, kad po verdikto galėtų būti imtasi priemonių jūreivių padėčiai pagerinti, tačiau nesakė, ar jiems galėtų būti suteikta malonė ir ar jie galėtų būti paleisti per apsikeitimą su Kijevu. „Kai tik teismas baigsis, turėsime įvairių galimybių pagal Rusijos įstatymus, – nurodė jis. – Tada bus įmanoma pasakyti, kaip palengvinti jų gyvenimą, ar sutarti dėl konkrečių žingsnių. Tačiau tai bus padaryta tik kai baigsis teismo procesas.“ Susiję straipsniai: Ukraina kaltina Rusiją toliau vykdant Kerčės sąsiaurio blokadą Po Rusijos šūvių Kerčėje – Grybauskaitės pažadas: Lietuva perduos Ukrainai šovinių Praėjusio mėnesio pabaigoje Rusijos pasieniečiai Kerčės sąsiauryje apšaudė ir užėmė tris ukrainiečių karinio laivyno laivus, plaukusius iš Juodosios jūros į Azovo jūrą. 24 įgulų nariai buvo sulaikyti. Trys jų yra sužeisti. Nors tarptautinė bendrija ragina jūrininkus paleisti, teismas nurodė dviem mėnesiams juos sulaikyti. Šiuo metu jie yra laikomi Maskvoje. Už neteisėtą Rusijos sienos kritimą įgulų nariams gresia įkalinimas iki šešerių metų. Kremliaus kritikai perspėjo, kad Rusija rengia parodomąjį jų teismo procesą. Ukrainos prezidentas Petro Porošenka tvirtino, kad šie jūreiviai yra karo belaisviai ir turėtų būti tuojau pat paleisti. Rusijoje kalinama daug ukrainiečių, įskaitant kino kūrėją Olehą Sencovą, kuris anksčiau šiais metais kolonijoje Arktyje paskelbė bado streiką ir tęsė jį 145 dienas. Incidentas Kerčės sąsiauryje yra pavojingiausia šių kaimynių konfrontacija pastaraisiais metais. Abiejų šalių santykiai pašlijo 2014-aisiais, kai Rusija atplėšė nuo Ukrainos ir aneksavo Krymo pusiasalį, o paskui ėmė remti separatistus Rytų Ukrainoje. Per šį konfliktą žuvo daugiau kaip 10 tūkst. žmonių.

