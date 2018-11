„Tai yra kišimasis į tam tikrą balsavimo procesą, į tarptautinės organizacijos rinkimus“, – pažymėjo Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas, komentuodamas kelių JAV senatorių kritikos pareiškimą. „Kaip dar galima tai pavadinti? Tai yra aiškus (kišimosi) pavyzdys“, – pridūrė jis. Interpolo valstybės narės per Generalinės asamblėjos posėdį, vyksiantį trečiadienį Dubajuje, rinks institucijos pirmininką. Vis daugiau kritikų ragina Interpolą atmesti Rusijos vidaus reikalų ministerijos Aleksandro Prokopčiuko kandidatūrą šios organizacijos vadovo postui užimti, nuskambėjus nuogąstavimų, kad Maskva galėtų piktnaudžiauti šia padėtimi ir persekioti užsienyje esančius savo politinius oponentus. Dabartinis Interpolo viceprezidentas Aleksandras Prokopčiukas laikomas favoritu šiam postui užimti. Susiję straipsniai: Lietuva – prieš Rusijos atstovo Prokopčiuko skyrimą Interpolo vadovu Žiniasklaida: Interpolui vadovauti bus paskirtas Putino statytinis Prokopčiukas Pirmadienį išplatintame pareiškime JAV senatoriai Jeanne Shaheen, Rogeris Wickeris, Chrisas Coonsas ir Marco Rubio paragino Interpolo generalinę asamblėją nepritarti A. Prokopčiuko kandidatūrai. „Interpolui išrinkti generolą majorą Aleksandrą Prokopčiuką savo naujuoju pirmininku būtų tas pat, kaip pavesti lapei vadovauti vištidei“, – tvirtino amerikiečių įstatymų leidėjai. „Rusija nuolat piktnaudžiauja Interpolu, suvesdama sąskaitas bei puldinėdama politinius oponentus, disidentus ir žurnalistus“, – pridūrė jie, pabrėždami, jog A. Prokopčiukas „asmeniškai prisidėjęs prie šios bauginimo strategijos“. Kitas kandidatas yra pietų korėjietis Kim Jong-yangas, laikinai vadovaujantis Interpolui nuo spalio, kai ankstesnis agentūros vadovas Meng Hongwei dingo savo gimtojoje Kinijoje. Pekinas vėliau pranešė Interpolui, kad Meng Hongwei pasitraukė iš savo pareigų, sulaukęs kaltinimų kyšininkavimu.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.