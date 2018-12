Opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas, kurio vajus prieš korupciją pritraukė nemažai jaunimo, socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė, kad įstatymas buvo pasiūlytas specialiai dėl jo. Tam, kas surengs nesankcionuotą protestą, kuriame dalyvaus jaunesni nei 18 metų asmenys, grės bauda iki 50 tūkst. rublių (662 eurų) arba 15 parų areštas, nurodoma parlamento interneto svetainėje. Pakartotinai nusižengusiems asmenims bus galima skirti baudą iki 300 tūkst. rublių (3,97 tūkst. eurų) arba įkalinimą mėnesiui. Įstatymo projektui dar turi pritarti aukštieji parlamento rūmai ir šalies prezidentas Vladimiras Putinas, bet tuo beveik neabejojama. A. Navalno protestai prieš Kremlių pastaraisiais metais į gatves išvesdavo tūkstančius žmonių, tarp jų – daug nepilnamečių. Pernai pareigūnai tvirtino, kad jaunimas buvo viliojamas į demonstracijas pažadais dėl finansinio atlygio. 42 metų A. Navalnas, kuris teisininko išsilavinimą įgijo Yale'io universitete, ir pats ne kartą buvo kalinamas už nesankcionuotų protestų organizavimą. 77 metų teisių gynėjas Levas Ponomariovas šį mėnesį buvo įkalintas 16 parų už tai, kad ragino protestuoti dėl vis plačiau taikomų priemonių prieš jaunimą. Pareigūnai yra apkaltinę jaunuolių „ekstremizmu“ už humoristinius memus internete ir atšaukę repo koncertų. Kai kas tokias priemones lygina su roko muzikantų įtraukimu į „juoduosius sąrašus“ sovietų laikais.

