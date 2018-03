Incidentas įvyko likus savaitei iki kovo 18-ąją numatytų prezidento rinkimų ir trys mėnesiai iki šalyje vyksiančio Pasaulio futbolo čempionato. „Po tyrimo ir kratų Saratovo srityje FSB sužlugdė slaptos teroristų kuopelės planus surengti teroristinę ataką“, – rašoma FSB išplatintame pranešime. „Tarp saugumo pajėgų ir nusikaltėlių įvyko susišaudymas, per kurį jie žuvo“, – priduriama pranešime. Jame konkretus aukų skaičius nenurodytas. FSB išplatintame vaizdo įraše matyti snieguotame kelyje šalia automobilio išdaužtais langais gulintys du kūnai. FSB taip pat pranešė saratove, esančiame už maždaug 800 km nuo Maskvos, aptikusi pistoletų, savadarbių granatų ir sprogstamąjį įtaisą su trimis kilogramais TNT (trotilo). Po Rusijos karinės intervencijos Sirijoje 2015 metais šalis tapo džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ ir „al Qaeda“ sparno Sirijoje taikiniu. Rusijos saugumo tarnybos dažnai skelbia apie teroristų kuopelių išardymą. Vasario pradžioje FSB pranešė nukovusi „Islamo valstybės“ narį, esą prezidento rinkimų dieną planavusį surengti išpuolį Žemutiniame Naugarde, esančiame už maždaug 400 km į rytus nuo Maskvos.

