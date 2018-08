S. Šoigu sakė, kad pirmadienį prasidėjo penkias dienas truksiančios pratybos, per kurias bus rengiamasi kitą mėnesį vyksiantiems manevrams „Vostok 2018“ (Rytai 2018). Pasak ministro, artėjančios pratybos bus didžiausios nuo surengtų Sovietų Sąjungoje 1981 metais. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas savo ruožtu nurodė, kad mokymuose gali apsilankyti prezidentas Vladimiras Putinas. Anot S. Šoigu, Tolimuosiuose Rytuose ir Sibire vyksiančiose pratybose dalyvauja kariuomenė, oro pajėgos ir karinis jūrų laivynas. Jis pridūrė, jog prie rusų karių prisidės karių iš Kinijos ir Mongolijos. Per mažesnius, su „Vostok“ nesusijusius karinius manevrus, surengtus šią savaitę pritarus Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijai – Maskvos ir Pekino vadovaujamam gynybos aljansui, Kinijos karo lėktuvai pirmadienį nutūpė vienoje Rusijos aviacijos bazėje, esančioje Čeliabinsko srities Uralo kalnuose. Rusijos kariuomenė didina savo karinių pratybų mastą ir dažnumą, tvyrant įtampai su Vakarais. Maskva taip pat išplėtė karinius saitus su Pekinu. Abi šalys neseniai surengė virtinę bendrų mokymų, įskaitant praėjusią vasarą įvykusias pratybas Pietų Kinijos jūroje ir karinių laivynų manevrus Baltijos jūroje. Rusija ir Kinija taip pat užmezgė, jų žodžiais, „strateginę partnerystę“ ir drauge pareiškė prieštaraujančios „vienpoliui“ pasauliui, taip vadindamos tariamą Jungtinių Valstijų dominavimą pasaulyje.











