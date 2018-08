Tai dar vienas Rusijos pareigūnų komentaras, rodantis, kad Maskva reaguodama į sankcijas imsis atsakomųjų priemonių. „Ir toliau veiksime ramiai ir pragmatiškai, į visus puolimus reaguodami pagal abipusiškumo principą“, – slovakų laikraščiui „Pravda“ sakė S. Lavrovas. Šis jo interviu taip pat buvo paskelbtas rusų kalba Rusijos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje. „Tuo pačiu metu liekame atviri normalių abipusiškai pagarbių santykių su Vašingtonu kūrimui remiantis nuoširdžiu atsižvelgimu į vienas kito interesus“, – pridūrė S. Lavrovas. Šį mėnesį JAV įvedė naujas sankcijas Rusijai dėl bandymo Didžiojoje Britanijoje nervus paralyžiuojančia medžiaga nužudyti buvusį rusų dvigubą agentą. Tarp šių sankcijų yra draudimas teikti Rusijai užsienio pagalbą, parduoti ginkluotės ir finansuoti tokius sandorius, atsisakymas teikti JAV valstybines paskolas ir draudimas eksportuoti į šią šalį dvejopos paskirties prekes ir technologijas. Sankcijos, apie kurias pirmą kartą buvo paskelbta rugpjūčio 8 dieną, yra reakcija į nesėkmingą bandymą kovo 4 dieną Anglijos Solsberio mieste nužudyti buvusį rusų šnipą Sergejų Skripalį ir jo dukrą Juliją, panaudojant kovinę nervus paralyžiuojančią medžiagą „Novičiok“. Ši medžiaga buvo sukurta Šaltojo karo metais tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Britų vyriausybė sako, kad ataką Solsberyje įvykdė Rusijos agentai. JAV Valstybės departamentas nurodė, kad naujas sankcijas įvedė remdamasis išvada, „kad Rusijos Federacijos vyriausybė panaudojo cheminius ginklus pažeisdama tarptautinę teisę“. Rusija atmeta įtarimus ir yra sakiusi, kad į naujas sankcijas atsakys tuo pačiu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sankcijas pavadino „beprasmiškomis ir duodančiomis priešingus rezultatus“.











2 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.