„Nuo rytojaus, siekiant užtikrinti saugumą ir teisėtvarką bei pagalbos organizavimą vietos gyventojams, Rusijos karo policijos daliniai bus atsiųsti į Dumą“, – Maskvoje per spaudos konferenciją sakė rusų kariškis Viktoras Poznichiras. Rusijos kariuomenė Sirijoje Didėjant galimybei, kad Vakarų valstybių panaudos jėgą prieš Sirijos režimą, Rusija karo draskomoje šalyje jau yra dislokavusi tūkstančius savo karių, siekdama apginti prezidentą Basharą al Assadą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmą kartą surengė karinę intervenciją Sirijoje 2015 metais. Būtent ši kampanija nukreipė daug frontų turinčio konflikto eigą sąjungininko B. al Assado naudai. Panašu, kad Damasko režimas kartu su jį remiančiu Iranu ir Rusija vis artėja prie pergalės septynerius metus trunkančiame Sirijos žiauriame pilietiniame kare, Vakarams nepanorus imtis plačių karinių veiksmų. Štai ką reikėtų žinoti apie Rusijos kariuomenės buvimą Sirijoje. Kiek yra karių? Tikslus Rusijos karių skaičius Sirijoje nėra žinomas. V. Putinas gruodį pareiškė, kad karinėje kampanijoje dalyvavo apie 48 tūkst. Rusijos karių. Jis atmetė galimybę, kad į šalį bus atsiųsta rusų sausumos pajėgų, taigi, pagrindinis Rusijos kariuomenės Sirijoje ramstis yra aviacija. Pareigūnai vis dėlto pripažino, kad Sirijoje yra Rusijos patarėjų ir karo policijos atstovų. Nepriklausomas Rusijos karo analitikas Pavelas Felgenhaueris pernai paskaičiavo, kad greta režimo pajėgų kariauja „iki tūkstančio“ karo policijos ir specialiųjų pajėgų pareigūnų. Kovą Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad prezidento rinkimuose iš Sirijos iš viso balsavo 2 954 rusų kariai, tokiu būdu duodama bendrą supratimą apie dabartinius karių skaičius. V. Putinas gruodį netikėtai apsilankė Sirijos Latakijos mieste esančioje Rusijos aviacijos bazėje ir įsakė išvesti iš šalies dalį rusų karių, nes jų tikslai „daugiausiai buvo įvykdyti“. Anot Rusijos, ši 2015 metais įrengta aviacijos bazė veiks nuolat, o rusų karinio jūrų laivyno bazė Sirijos Tartuso uoste bus išplėsta. Sirijoje liks trys karo policijos batalionai ir Susitaikinimo centro pareigūnai, paskelbė Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu. 2016 metų kovą V. Putinas teigė, kad kampanija Sirijoje užbaigta, tačiau šiandien abejotina, jog Rusijos kariuomenė artimiausiu metu pasitrauks iš Sirijos. Samdiniai Pareigūnai ir stebėtojai taip pat pažymi, kad Sirijoje veikia Rusijos samdinių „šešėlinė armija“, kuriai priklauso privačia karine bendrove vadinamos organizacijos „Vagner“ kariai. Karo ekspertas P. Felgenhaueris pernai paskaičiavo, kad šių samdinių Sirijoje gali būti 2–3 tūkstančiai. Maskva kovą pripažino, kad per JAV antskrydžius teritorijoje, kur oficialiai nebuvo rusų karių, žuvo penki Rusijos piliečiai, o dar „dešimtys“ buvo sužeisti. Kremlius teigė, kad visi jie atvyko į Artimuosius rytus „savo iniciatyva“. Pasak įvairių Rusijos ir JAV leidinių, organizaciją „Vagner“ finansavo vienas iš V. Putino sąjungininkų Jevgenijus Prigožinas – iš Sankt Peterburgo kilęs verslininkas, praeityje laimėjęs konkursų dėl maitinimo paslaugų teikimo Rusijos kariuomenei ir Kremliui. J. Prigožinui JAV specialusis prokuroras šiemet pateikė kaltinimus, o Vašingtonas paskelbė jam sankcijas dėl interneto „trolių fabriko“ įsteigimo. Teigiama, kad ši grupė per 2016 metų JAV prezidento rinkimus mėgino paveikti balsavimą Donaldo Trumpo naudai. Pats verslininkas visus kaltinimus atmeta. Kiek buvo nukentėjusiųjų? Rusija oficialiai pripažino, kad Sirijos kare žuvo 84 jos kariai, įskaitant 39 žuvusiųjų kovą Hmeimime sudužus lėktuvui, nukritusiam ne dėl karinių veiksmų. Naikintuvai ir bombonešiai Rusija valdo Sirijos oro erdvę, o rusų oro pajėgų vaidmuo ten itin garbinamas savo tėvynėje. Iš Rusijos taip pat išskridavo bombnešių, tokių kaip Tu-22 ir Tu-160, smogusių taikiniams Sirijoje. Laivynas ir lėktuvnešiai Rusijos karo laivai ir povandeniniai laivai taip pat atlieka svarbų vaidmenį remiant bombardavimo kampaniją Sirijoje ir iš Viduržemio jūros smogiant raketomis džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ pozicijoms. Vakarinėje šalies pakrantėje esančią Hmeimimo aviacijos bazę bei laivyno bazę Tartuse taip pat saugo S-300 ir S-400 priešraketinės oro erdvės gynybos sistemos. Rusijos laivai, tokie kaip vienintelis Maskvos lėktuvnešis „Admiral Kuznecov“, taip pat dalyvavo misijose Sirijoje. Minėtas lėktuvnešis šiuo metu atitrauktas nuo karo draskomos šalies krantų ir bus remontuojamas nuo dvejų iki trejų metų. Rusijos laivai kas keletą dienų plaukia pirmyn ir atgal Bosforo sąsiauriu. Šalies gynybos ministerija anksčiau įspėjo įsakysianti šauti į bet kurį JAV orlaivį, smogiantį Sirijos vyriausybės kontroliuojamoms teritorijoms, kur taip pat yra Rusijos pareigūnų. Putinas tikisi, kad nugalės sveikas protas Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pareiškė besitikintis, kad tarptautiniuose santykiuose nugalės sveikas protas, JAV prezidentui Donaldui Trumpui pagrasinus atsakyti į įtariamą cheminę ataką Sirijoje raketomis. „Padėtis pasaulyje negali nekelti nerimo. Situacija pasaulyje tampa vis chaotiškesne, – sakė V. Putinas, susitikęs su į Maskvą atvykusiais naujais ambasadoriais. – Vis dėlto tikimės, kad galiausiai nugalės sveikas protas, tarptautiniai santykiai pasuks konstruktyviu keliu, o visa pasaulinė sistema taps stabilesne ir labiau prognozuojama.“ Atsisako veltis į Trumpo „tviterio diplomatiją“ Kremlius trečiadienį pareiškė, kad nesiruošia veltis į „tviterio diplomatiją“, D. Trumpui pagrasinus raketomis atsakyti į įtariamą cheminę ataką Sirijoje raketomis. „Nedalyvaujame tviterio diplomatijoje. Palaikome rimtus metodus. Kaip ir visuomet manome, kad svarbu nežengti žingsnių, kurie gali sugadinti ir taip trapią situaciją“, – Kremliaus atstovą Dmitrijų Peskovą citavo naujienų agentūros. D. Trumpas anksčiau trečiadienį socialiniame tinkle „Twitter“ perspėjo, kad Sirijos režimą remianti Rusija turėtų „pasiruošti“ raketoms, „nes jos atskries, mielos, naujos ir „išmanios“.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.