Maskva pasiūlymą Irano pajėgoms laikytis per 100 km nuo Sirijos sienos su Izraeliu pateikė per pirmadienį Jeruzalėje įvykusias premjero Benjamino Netanyahu ir Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo derybas, nurodė pareigūnas. Tačiau Izraelis sako, kad pasiūlymas nepakankamas. „Nesutiksime su Irano kariškių įsitvirtinimu Sirijoje, nei šalia sienos, nei už 100 km ruožo“, – sakė šis aukšto rango pareigūnas, nesutikęs skelbti savo pavardės. Susiję straipsniai: Izraelis numušė Sirijos naikintuvą Lavrovas tariasi su Izraeliu dėl Sirijos ir Irano „Pasakėme, kad taip pat yra tolimojo nuotolio ginklų, viršijančių šį atstumą, ir (kad) visos pajėgos turi išeiti iš Sirijos“, – pabrėžė jis. Pirmadienio susitikimas buvo surengtas Maskvos remiamoms Sirijos vyriausybinėms pajėgoms bombardavimo kampanijomis ir Rusijai tarpininkaujant sudarytais susitarimais atkovojus daugumos dviejų pietinių provincijų prie Golano Aukštumų kontrolę. Dėl puolimo šimtai tūkstančių žmonių bėgo į pietus, o Izraelis sekmadienį leido daugiau kaip 400 gelbėtojų ir jų šeimų narių per jo teritoriją išvykti į Jordaniją, iš kur šie žmonės bus išsiuntinėti po Vakarų valstybes. B. Netanyahu yra pažadėjęs neleisti nesutaikomam Izraelio priešininkui Iranui įsitvirtinti Sirijoje. Izraeliui priskiriama virtinė aviacijos smūgių Sirijoje, per kuriuos žuvo iraniečių. Ir Teheranas, ir Maskva Sirijos konflikte remia prezidentą Basharą al Assadą. Izraelis nori garantijų, kad Irano pajėgos ir jų sąjungininkai, tokie kaip Libano „Hizbollah“, nebūtų pasiųsti dar arčiau Golano Aukštumų.

