„Dėl susidariusios situacijos Izraelio ambasadorius buvo iškviestas į užsienio reikalų ministeriją“, - agentūrai AFP sakė ministerijos atstovas.

Rusija antradienį apkaltino Izraelį dėl incidento, per kurį Sirijos pajėgoms numušus rusų karo lėktuvą žuvo visi 15 juo skridusių karių, ir pagrasino imtis atsakomųjų veiksmų.

Tuo metu Izraelis išreiškė užuojautą dėl Rusijos lėktuvo, kurį numušė Sirijos pajėgos, įgulos narių žūties.

Izraelis dėl šios tragedijos kaltina Basharo al Assado režimą, skelbiama Izraelio ginkluotųjų pajėgų oficialioje „Twitter“ paskyroje.

Israel expresses sorrow for the death of the aircrew members of the Russian plane that was downed tonight due to Syrian anti-aircraft fire.

Israel holds the Assad regime, whose military shot down the Russian plane, fully responsible for this incident.

