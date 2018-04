„Šiuo metu visas Rytų Gutos gyvenvietes kontroliuoja Sirijos Arabų Respublikos vyriausybės pajėgos“, – pranešė I. Konašenkovas spaudos konferencijoje. „Damasko Rytų Gutos priemiestyje Rusijos (kariuomenės vadovaujamas Sirijos priešiškų šalių) susitaikymo centras kartu su Sirijos valdžia baigia vykdyti plataus masto humanitarinę operaciją. Per ją išvesti 170 152 žmonės, įskaitant 63 117 kovotojų ir jų šeimos narių“, – sakė jis.

