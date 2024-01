Kaip rašo „Ukrinform“, tai pranešė „Telegram“ kanalas ASTRA.

Gaisro plotas – 50 000 kvadratinių metrų.

„(Sankt Peterburgo) Puškino rajone dega gatavos produkcijos sandėlis... Vietoje dirba 83 ugniagesiai ir 20 technikos vienetų. Tolesnė informacija tikslinama“, – sakoma pranešime.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Sankt Peterburge kilo gaisras angare, ugnis apėmė 4 tūkst. kvadratinių metrų plotą.

Serious fire at Wildberries warehouse in Saint Petersburg Shushary.

So far, the fire area is 1,000 square meters, the approximate height is 50 meters. The fire continues to spread throughout the warehouse.#RussiaIsCollapsing pic.twitter.com/qEAs06Za9h