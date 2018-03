JAV Iždo departamentas anksčiau ketvirtadienį paskelbė sankcijas penkioms Rusijos kompanijoms ir 19 asmenų. „Žiūrime į tai ramiai. Pradėjome ruošti atsakomąsias priemones“, – sakė jis naujienų agentūrai „Interfax“. Pasak viceministro, JAV siekė, kad šis jų žingsnis sutaptų su sekmadienį vyksiančiais Rusijos prezidento rinkimais. „Apie naujus JAV sankcinio (pobūdžio) veiksmus Vašingtonas anonsavo, buvome tam pasirengę“, – sakė S. Riabkovas. „Amerikiečiai neturi pagrindo įvesti sankcijas, jo paprasčiausiai nėra“, – pridūrė jis. Susiję straipsniai: JAV paskelbė naują sankcijų sąrašą: jame „trolių fabriko“ atstovai Rusijos žiniasklaida ūžia: krizė pasiekė naują viršūnę „Visų tų sprendimų autoriai nuorodas į kažkokį „kišimąsi“ verčiau pakeistų nuorodomis į savo pamišimą“, – sakė Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas. „Manau, kad iš JAV pusės įmanomi ir kiti kenksmingi demonstracinio pobūdžio veiksmai“, – pareiškė diplomatas.

