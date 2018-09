„Į KLDR (Šiaurės Korėjos) žingsnius siekiant laipsniško nusiginklavimo reikia atsakyti sankcijų švelninimu“, – pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. „Būtų nepriimtina, kad sankcijos KLDR taptų kolektyvinės bausmės instrumentu“, – sakė jis.

