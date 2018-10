„Ar dabar įmanoma iš Rusijos Federacijoje teritorijos pasiekti „Telegram“? Taip. Šiuo atveju teisingiau būtų klausti, ar gali tai kiekvienas. Atsakymas - ne. Nėra priemonių, kuriomis būtų galima visiškai blokuoti „Telegram“ veikimą Rusijoje, bet jau dabar“, - pareiškė viceministras Aleksejus Volinas. „Kaip interneto vartotojas galiu pasakyti, kad nė vienoje pasaulio šalyje nėra pavykę visiškai blokuoti populiarias interneto paslaugas. Su tuo reikia susitaikyti. (...) Jie kuri nors susirašinėjimo programėlė bus populiari, visada atsiras būdų, kaip ja galima būtų naudotis“, - pridūrė A. Volinas. „Telegram“ Rusijoje pradėta blokuoti balandžio viduryje, ryšių rinkos reguliavimo tarnybai „Roskomnadzor“ gavus teismo leidimą tai daryti po to, kai programėlės operatorė atsisakė paklusti Federalinės saugumo tarnybos (FSB) nurodymui pateikti susirašinėjimo šifravimo kodus privačioms žinutėms netrukdomai skaityti. JAV registruotos bendrovės „Telegram Messenger“ nesėkmingus bandymus tiesos ieškoti Rusijos teismuose užbaigus Aukščiausiajam Teismui, „Telegram“ blokavimas Rusijoje buvo apskųstas Europos žmogaus teisių teisme.

