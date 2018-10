„Sutartis pasirašyta. „Rosoboroneksport“ ir oro bei kosmoso gynybos koncernas „Almaz-Antej“ pradėjo ją įgyvendinti“, – per vieną parodą Maskvoje naujienų agentūrai „Interfax“ sakė „Rosoboroneksport“ vadovas Aleksandras Michejevas . Pasak jo, vis dar sprendžiama, kokia valiuta bus atskaityta už šią ginkluote. Sutartis, kuria Kremlius įsipareigojo pristatyti Deliui penkis raketų kompleksus S-400, buvo pasirašyta per aukščiausio lygio Rusijos ir Indijos derybas, vykusias spalio pradžioje. Šio sandorio vertė viršija 5 mlrd. JAV dolerių (4,4 mlrd. eurų). Didelio nuotolio sistemos S-400 „Triumf“ skirtos numušti įvairius oro taikinius, įskaitant strateginius bei taktinius orlaivius ir balistines raketas, skriejančias iki 4,8 km per sekundę greičiu.

