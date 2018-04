Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad trečiadienį prasidėjusiose trijų dienų pratybose bus naudojama tikra amunicija ir šaudoma į taikinius jūroje bei ore. Taip pat pratybose bus naudojami sraigtasparniai, kurie praktikuosis dalyvauti kovose ir ieškoti priešo povandeninių laivų. Jose bus naudojamos trys korvetės ir minininkas. Tačiau Latvijos gynybos ministerija iškvietė Rusijos karo atašė, reikalaudama pateikti daugiau informacijos apie planuojamas pratybas. Praėjusią savaitę sužinojusi apie pratybų planus Latvija paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad pratybos, kurios gali būti „laikomos provokuojančiomis ir jėgos demonstravimu“, sutrikdys laivybą ir civilinių lėktuvų skrydžius. Pastaraisiais metais Rusijos ir NATO šalių santykiai yra įtempti dėl konflikto Ukrainoje ir kitų nesutarimų.

