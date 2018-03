Ketvirtadienį Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad atsakydama į Londono veiksmus Maskva greitu metu iš Rusijos išsiųs britų diplomatus.

Jis neįvardijo tikslių terminų ar išsiunčiamų Didžiosios Britanijos diplomatų skaičiaus.

Akiplėšiška provokacija

„Britų vyriausybė pasirinko konfrontaciją su Rusija, – sakoma Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime. – Mūsų atsakomųjų priemonių ilgai laukti nereikės“.

„Be jokių abejonių, tai politinis ir propagandinis šou, kurį pradėjo Didžiosios Britanijos premjerė ir, visai gali būti, specialiųjų tarnybų ir valdžios veikėjai. Nežinome, kas tiksliai už viso to slypi, tačiau šios kampanijos, grįstos akiplėšiška provokacija, veidu tapo britų ministrė pirmininkė. Pastaruoju metu esame susidūrę su nemažai tokių atvejų, tačiau šis incidentas aiškiai parodė, kad buvo padaryta viskas, kas tik įmanoma, kad vėl būtų grubiai užsipulta Rusija“, – piktinosi Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.

„Atsakomoji reakcija bus, jau esame apie tai kalbėję. Nemanau, kad verta tam ieškoti tinkamo žodžio – ar tai būtų „simetriška“, ar „veidrodinė“. Atsakas be jokios abejonės bus, ir jis bus pakankamas bei adekvatus tam, ką išgirdome iš Didžiosios Britanijos ministrės pirmininkės“, – teigia M. Zacharova.

Rusijos ambasadorius Jungtinėse Tautose irgi kartojo esą Maskva neturi nieko bendro su ataka prieš Sergejų Skripalį ir jo dukrą.

„Rusija su šiuo incidentu neturi nieko bendro. Neturime, ko baimintis. Neturime, ko slėpti“, – sakė rusų diplomatas Vasilijus Nebenzija.

V. Nebenzijos teigimu, Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May, pareikšdama, kad gana tikėtina, jog už šio nusikaltimo slypi Rusija ir pareikalaudama Maskvos suteikti informacijos, kaip Anglijoje galėjo būti panaudotos šaltojo karo laikų ginklas, kuria „isterišką atmosferą“.

„Mes nekalbame ultimatumų kalba“, – pareiškė V. Nebenzija.

Jis paragino Didžiąją Britaniją perduoti nuodingos medžiagos mėginių tyrimams ir pateikti „realių tariamo Rusijos pėdsako įrodymų“.

Vasilijus Nebenzija © Sputnik / Scanpix

Maskva šaiposi

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė M. Zacharova trečiadienį šaipėsi iš britų ministrės pirmininkės Th. May pažado po buvusio rusų šnipo užpuolimo imtis veiksmų dėl nusikalstamumo bei korupcijos ir pavadino Londoną nusikaltėlius priglaudžiančiu pinigų plovimo centru.

М. Zacharova pavadino Didžiosios Britanijos vyriausybę melagiais, nes Londonas nenagrinėjo dešimčių Maskvos prašymų perduoti Britanijos teritorijoje gyvenančius nusikaltėlius ir žudikus.

„Sunku sugalvoti didesnę skalbyklą pinigų plovimui už Londoną“, – per valstybinės televizijos „Rossija 1“ pokalbių laidą pareiškė M. Zacharova.

„O ar žinote, kiek rusų laukiame iš Londono pagal oficialius prašymus? Daugiau kaip 40 žmonių, tarp kurių yra ne tik žmonės, atvežę nešvarius pinigus, ... bet (ir) žudikai maniakai“, – sakė M. Zacharova. Pasak jos, tuos žmones Britanija priėmė ir net suteikė jiems prieglobstį.

„O dabar jie sako mums, kad įstatymą pažeidę žmonės Britanijoje nelaukiami?“ – klausė URM atstovė. Nė vieno iš šių asmenų vardo ji nenurodė.

Th. May trečiadienį sakė, kad Britanijai reaguojant į buvusio dvigubo agento Sergejaus Skripalio apnuodijimą Sovietų Sąjungoje sukurta nervus paralyžiuojančia medžiaga, Londonas tikrins lankytojus, kurie galėtų būti įsitraukę į šaliai žalingą veiklą.

Pasak ministrės pirmininkės, teisėsaugos institucijos veiks „prieš stambius nusikaltėlius ir korumpuotą elitą“.

„Nėra jiems vietos, nei jų pinigams, mūsų šalyje“, – perspėjo Th. May.

„Šie žmonės yra melagiai, – pareiškė M. Zacharova, turėdama omenyje Britanijos pareigūnus. – Jie sako, kad nepriima nešvarių pinigų, ir tuo pačiu metu negali perduoti mums 40 žmonių, kuriems ne tik kad iškeltos bylos – kurie yra žudikai.“

Th. May trečiadienį paskelbė, kad Londonas taip pat išsiųs 23 rusų diplomatus ir sustabdys kontaktus su Rusija aukštu lygiu, įskaitant kontaktus dėl pasaulio futbolo čempionato.

M. Zacharova šaipėsi ir iš šių priemonių.

„Karališkoji šeima neatvyks. Nežinau, kaip ištverti, turime tai iškęsti. Kažkaip turime tai drąsiai iškęsti“, – kikenantiems laidos vedėjams pasakė ji.

Marija Zacharova © Sputnik / Scanpix

Parama D. Britanijai

Tuo metu JAV vyriausybė demonstratyviai parėmė Didžiosios Britanijos premjerę Th. May, šiai imantis veiksmų prieš Rusiją dėl buvusio šnipo S. Skripalio apnuodijimo. JAV pritaria Didžiosios Britanijos vertinimui, kad su šiuo išpuoliu susijusi Rusija, pareiškė JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovė Sarah Sanders. T. May sprendimas išsiųsti iš šalies 23 diplomatus esą yra „teisingas atsakas“.

Prieš tai iš Baltųjų rūmų nebuvo nuskambėjusi tokia aiški atitinkama pozicija. Buvo tik teigiama, kad JAV yra savo sąjungininkės pusėje ir smerkia išpuolį.

Apie kaltinimus kalbos nebuvo. Tik dabar iš pareigų jau atleistas valstybės sekretorius Rexas Tillersonas viešai parėmė britų vyriausybės išvadas, kad Rusijai tenka kaltė dėl S. Skripalio apnuodijimo.

JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose (JT) Nikki Haley JT Saugumo Tarybos posėdyje dabar taip pat kaltino Rusiją dėl nuodų atakos. „JAV mano, kad Rusijai tenka atsakomybė už ataką prieš du žmones Jungtinėje Karalystėje, kai buvo panaudota karinė nervus paralyžiuojanti medžiaga“, – sakė ji. N. Haley paragino JT instituciją „nedelsiant imtis konkrečių priemonių“.

Nikki Haley © Sputnik / Scanpix

Rusijos ambasadorius JT V. Nebenzia tuo tarpu atmetė bet kokias savo šalies sąsajas ir pareikalavo atskleisti tariamus įrodymus.

T. May sukelia „isterišką atmosferą, – sakė jis posėdyje. – Mes nekalbame ultimatumų kalba“. Tačiau Rusija, anot jo, siekia, kad medžiaga būtų ištirta bendrai su Didžiąja Britanija – „nes mes esame mandagūs“. Nėra jokių įrodymų, kad Maskva susijusi su S. Skripalio apnuodijimu, pabrėžė V. Nebenzia.

Didžioji Britanija tai mato kitaip, kalbėjo britų ambasadorius JT Jonathanas Allenas. Jo šalis esą nesileis klaidinama Rusijos „neigimų, dėmesio nukreipimo ir grasinimų“. JT generalinis sekretorius Antonius Guterresas prieš tai pareiškė esąs „labai susirūpinęs“ dėl padėties. Jis pasmerkė cheminės kovinės medžiagos panaudojimą ir pareikalavo išsamaus tyrimo.

Santūriai į situaciją reaguoja Prancūzija. Užsienio reikalų ministras Jeanas-Yvesas Le Drianas vengė vadinti Rusiją išpuolio organizatore. Ateinančiomis valandomis „aukščiausiu lygiu“ bus pasikeista nuomonėmis su britų tarnybomis, kad būtų suderinta reakcija, sakė jis Paryžiuje. Ketvirtadienį numatytas Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono susitikimas su T. May.

66 metų rusas S. Skripalis ir 33-ejų jo duktė Julija kovo 4-ąją buvo rasti ant suolelio be sąmonės Solsberio mieste į pietvakarius nuo Londono. Jie su gyvybei pavojingais apsinuodijimo simptomais buvo nuvežti į ligoninę.

„Twitter“ diplomatija: Rusija ir JK varžosi internete

Pasitelkdamos sarkazmą ir profesionalius animuotus filmukus, Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministerija ir Rusijos ambasada Londone stojo į dvikovą socialiniuose tinkluose, tvyrant didelei įtampai dėl buvusio dvigubo šnipo S. Skripalio apnuodijimą.

Ambasados puslapis socialiniame tinkle „Twitter“ žinoma savo išraiškinga reakcija į pasaulio įvykius.

Pavyzdžiui, kartą joje buvo paskelbtas ančiuko paveikslėlis su užrašu „LAME“ (angl. lame duck – „raiša antis“, aliuzija į silpną asmenybę arba poelgį), kai 2016 metais JAV išsiuntė Rusijos diplomatus.

Ambasada panašiai sureagavo ir į pastaruoju metu kilusį konfliktą su Didžiąja Britanija, Londonui apkaltinus Maskvą dėl kovo 4-ąją įvykusio incidento kai Anglijos mieste Solsberyje buvęs Rusijos karinės žvalgybos pulkininkas Sergejus Skripalis ir jo dukra buvo apnuodyti Sovietų Sąjungoje sukurta kovine chemine medžiaga.

JK ministrei pirmininkei Theresai May trečiadienį paskelbus atsakomąsias priemones, ambasada paskelbė savo puslapyje (@RussianEmbassy) termometro ledo fone paveikslėlį.

„(Rusijos ir Jungtinės Karalystės) santykių temperatūra krito iki -23 laipsnių, tačiau šalti orai mūsų negąsdina“, – parašyta jame.

The temperature of 🇷🇺 🇬🇧 relations drops to ➖2️⃣3️⃣, but we are not afraid of cold weather. pic.twitter.com/mand9YyoaE

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 14, 2018

Prieš Th. May kalbą ambasada „Twitter“ įkėlė keletą įrašų su griežtais pasisakymais ir komiškais grafiniais ženklais.

Viename jų įspėjama apie „dar vieną JK valdžios nedorą mėginimą diskredituoti Rusiją“ ir pridėtas paveikslėlis, kuriame matyti užbrauktas užrašas „Melagingos naujienos“ ir klaustukas.

5/7 Without that, there can be no sense in any statements from London. The incident appears to be yet another crooked attempt by the UK authorities to discredit Russia. pic.twitter.com/VLk6UCePVj

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 13, 2018

Kremlin spox Peskov: Russia, having nothing to do with Sergei Skripal poisoning, is ready to cooperate with UK, but sees no reciprocity. UK media proved their “quality” – no more trust in them. pic.twitter.com/YM0fGt12L5

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 14, 2018

Kitame įspėjama apie atsakomuosius veiksmus, o paveikslėlyje matyti virš horizontalios linijos esantis kamuoliukas bei žemyn ir aukštyn nukreiptos rodyklės su užrašu: „Kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį.“

Įraše su abiejų šalių vėliavėlėmis, toksinių medžiagų pavojaus ženklu ir kaukolės su sukryžiuotais kaulais piktograma smerkiama kaip britų žiniasklaida nušviečia S. Skripalio istoriją.

Th. May pažymėjusi, kad Rusija į išpuolį prieš Skripalius atsakė „sarkazmu, panieka ir ignoravimu“

JK Užsienio reikalų ministerija neliko skolinga ir savo „Twitter“ paskyroje (@foreignoffice) trečiadienį ėmėsi kontratakos.

URM paskelbė du profesionalius animuotus vaizdo klipus, kuriuose aiškinama, kaip ir kodėl ministerija ėmėsi prieš Maskvą nukreiptų veiksmų.

It was right to offer Russia the opportunity to provide an explanation. But their response has demonstrated complete disdain for the gravity of these events. pic.twitter.com/dv2EiTDRTQ

— Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) March 14, 2018

The use of a nerve agent in Salisbury follows a well-established pattern of Russian state aggression pic.twitter.com/eY4Vy1pw9t

— Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) March 14, 2018

Pirmame vaizdo įraše rodomi ankstesni Rusijos karinės ir kibernetinės agresijos atvejai bei animuoti žemėlapiai ir grėsmingos Rusijos prezidento Vladimiro Putino nuotraukos.

Jame taip pat matyti kaukolė ir sukryžiuoti kaulai, šįkart nuodų pavojaus ženkle. Tokiu būdu primenama apie buvusio Kremliaus kritiko Aleksandro Litvinenko mirtį 2006 metais Didžiojoje Britanijoje. Londonas mano, kad už šio buvusio šnipo nužudymą irgi atsakinga Rusija.

Iki trečiadienio filmukas buvo peržiūrėtas beveik 87 tūkst. kartų. Tačiau vėliau įkeltas vaizdo įrašas, aiškinantis Th. May sprendimą išsiųsti Rusijos diplomatus ir aukščiausiu lygiu boikotuoti šios valstybės rengiamą Pasaulio futbolo čempionatą sudomino vos 5 tūkst. vartotojų.

Penki punktai iš Didžiosios Britanijos premjerės kalbos apie Rusiją

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Th. May trečiadienį pranešė apie virtinę priemonių Maskvai – nuo Rusijos diplomatų išsiuntimo iki karališkųjų asmenų nedalyvavimo Pasaulio futbolo čempionate, – taip reaguota į buvusio dvigubo agento apnuodijimą Anglijoje.

Ministrės pirmininkės kalboje galima išskirti penkis svarbiausius punktus.

Kaltinama Rusija

Th. May sakė, kad Kremlius nepateikė „jokio pasiaiškinimo“, kaip Rusijoje sukurta kovinė nervus paralyžiuojanti medžiaga galėjo būti panaudota Solsberyje, pietvakarių Anglijoje. Pasak premjerės, Maskvos atsakas rodo, kad ji „visiškai paniekinamai žiūri į šiuos įvykius“.

„Kovinės nervus veikiančios medžiagos panaudojimas Europoje buvo vertinamas sarkastiškai, paniekinamai ir ignoruojančiai“, – sakė ji.

Th. May pirmą kartą tiesiogiai apkaltino Rusiją tokiais žodžiais: „Nėra jokios alternatyvos išvadai, kad Rusijos valstybė kaltintina“.

„Daugelis mūsų su viltimi žvelgė į posovietinę Rusiją, – kalbėjo premjerė parlamente. – Norėjome geresnių santykių; tragiška, kad prezidentas Putinas pasirinko tokį veikimo būdą“.

Diplomatų išsiuntimas

Th. May pažadėjo „išardyti Rusijos šnipų tinklą Jungtinėje Karalystėje“ ir paskelbė iš šalies išsiunčianti 23 rusų diplomatus, „pripažintus nepaskelbtais žvalgybos pareigūnais“, ir nurodanti jiems per savaitę išvykti iš Britanijos.

„Per vieną kartą išsiunčiamų (asmenų) skaičius bus didžiausias per daugiau nei 30 metų. Jis primena tą faktą, kad Rusijos valstybė jau ne pirmą kartą veikia prieš mūsų šalį“, - sakė ji parlamentarams.

2007-aisiais Jungtinė Karalystė išsiuntė keturis rusų diplomatus, atsakydama į buvusio agento Aleksandro Litvinenkos nunuodijimą radioaktyviu polonio izotopu.

Daugiausia – 105 sovietų diplomatai – buvo išvaryti iš JK 1971 metais. Vėliau diplomatai buvo dar išsiunčiami 1985, 1989 ir 1996 metais.

Pasaulio futbolo čempionatas

Vyriausybės sprendimas įšaldyti aukšto lygio diplomatinius ryšius su Rusija palies ir Pasaulio futbolo čempionatą.

„Ministrai ar net karališkosios šeimos nariai nedalyvaus šios vasaros Pasaulio futbolo čempionate Rusijoje“, – pranešė Th. May.

Tačiau Anglijos komanda galės dalyvauti varžybose.

Turto įšaldymas

Rusų didžturčiai pastaraisiais metais daug investuoja Londone, bet Th. May perspėjo, kad jų lėšos bus griežčiau tikrinamos.

„Mes įšaldysime Rusijos valstybines lėšas tais atvejais, kai turėsime duomenų, kad jos gali būti panaudotos JK piliečių ar gyventojų gyvybei ar turtui grasinti“, – sakė Th. May.

Ji pažymėjo, kad daugelis rusų „svariai prisidėjo“ Britanijoje, tačiau vyriausybė ir toliau veiks prieš „stambius nusikaltėlius ir korumpuotą elitą“.

„Nėra jiems vietos, nei jų pinigams, mūsų šalyje“, – perspėjo Th. May.

Nauji įstatymai, sankcijos

Th. May pažadėjo „skubiai“ parengti naujus įstatymus, kad teisėsauga galėtų areštuoti „įtariamus priešiška valstybei veikla“ asmenis, mėginančius atvykti į Britaniją. Tokia galią šiuo metu leidžiama panaudoti tik prieš įtariamus terorizmu asmenis.

Įstatymų leidėjų galimybės taikyti sankcijas asmenims, atsakingiems už žmogaus teisių pažeidimus, bus stiprinamos, sakė Th. May, remiantis Rusijos kalėjime mirusio teisininko Sergejaus Magnitskio vardu pavadinto įstatymo pagrindu.

Vyriausybė dar svarstys naujos kovos su šnipinėjimu įstatymus, kad būtų „visapusiškai pažabota priešiška užsienio agentų veikla mūsų šalyje“, sakė Th. May.