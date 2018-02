„Kartu su „Rosaviacija“ ir „Rostransnadzor“ svarstomos galimybės sustabdyti visų An-148 lėktuvų skrydžius“, – žurnalistams pranešė Rusijos transporto ministras Maksimas Sokolovas. Jis pabrėžė, jog bet kokios šios katastrofos prielaidos ar priežastys dabar būtų pernelyg skubotos, jų daryti nederėtų. „Šios katastrofos priežastis tiria ekspertai, kurie ir pateiks išvadas, todėl bet kokie spėliojimai – pirmalaikiai, ir nederėtų tuo užsiiminėti“, – akcentavo ministras. „Tik užbaigus šios katastrofos tyrimą, atlikus specialias ekspertizes bus galima kalbėti apie jos priežastis“, – pridūrė M. Sokolovas. Maršrutu Maskva-Orskas sekmadienį skridęs bendrovei „Saratov Airlines“ priklausęs „Antonov An-148“ keleivinis lėktuvas nukrito praėjusius vos kelioms minutėms po pakilimo iš Maskvos Domodedovo oro uosto. Visi juo skridę žmonės – 65 keleiviai ir šeši įgulos nariai – žuvo.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.