Rusija pirmąkart kare panaudojo „deepfake“ technologiją: įspėjama, kad tai tik ledkalnio viršūnė

Nors V. Zelenskio lūpos ir susinchronizuotos su garsu, Ukrainos prezidento galva atrodo ne savo vietoje, įtarimų dėl autentiškumo kelia ir jo balso tembras, rašo BBC.

Trečiadienį melagingas tariamo V. Zelenskio pareiškimas pasirodė ir Ukrainos televizijos „Ukraina 24“ bėgančioje eilutėje. Televizijos kanalo skubiai išplatintoje reakcijoje teigiama, kad kanalo portalą ir bėgančią eilutę buvo nulaužę programišiai. Prieš tai nepasiekiama buvusi kanalo svetainė internete jau veikia.

As a matter of principle, I never post or link to fake or false content. But @MikaelThalen has helpfully whacked a label on this Zelensky one, so here goes.