Cheminių ginklų uždraudimo organizacija (OPCW) praėjusį mėnesį sutiko uždrausti Sovietų Sąjungoje pagamintą nervus paralyžiuojančią medžiagą „Novičiok“, kuri buvo panaudota per pasikėsinimą į Sergejų Skripalį. Vakarai tvirtina, kad už 2018-ųjų kovo ataką pietiniame Anglijos mieste yra atsakinga Maskva. Per tą išpuolį buvęs Rusijos karinės žvalgybos agentūros GRU pulkininkas S. Skripalis ir suaugusi jo duktė Julija pernai kovo 4 dieną buvo rasti be sąmonės ant parko suoliuko Solsberyje. Apnuodyti Skripaliai liko gyvi, bet netikrą kvepalų buteliuką, kuriame buvo nervus paralyžiuojančios medžiagos likučių, po kelių savaičių rado vienas vyras, gyvenantis netoli Solsberio esančiame Eimsberio miestelyje. Numanomus kvepalus jis atidavė savo draugei; ši jais pasipurškusi apsinuodijo ir mirė. Maskva šią savaitę norėjo pridėti į draudžiamų medžiagų sąrašą dar 14 chemikalų, kurie, jos teigimu, turėtų būti priskiriami tai pačiai šeimai kaip ir „Novičiokas“. Maskva taip pat tvirtina, kad Vakaruose vykdomi eksperimentai su tomis medžiagomis. 20 valstybių, įskaitant Jungtines Valstijas, Didžiąją Britaniją ir Kanadą, šį Rusijos pasiūlymą atmetė ir nurodė, kad Maskvos sąraše esantys chemikalai nesiekia „toksiškumo ribų“, todėl nėra pagrindo jas uždrausti. Rusijos ambasadorius Nyderlanduose Aleksandras Šulginas antradienį pareiškė, kad Vakarai užblokavo Maskvos pasiūlymus, „nes jie patys eksperimentuoja su tomis medžiagomis“. „Aišku, kad Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė ir jų NATO sąjungininkės priešinasi pasiūlymui... nes jos vykdo tyrimus su tais pačiais draudžiamais chemikalais“, – per spaudos konferenciją kalbėjo diplomatas. Vakarų bandymai apkaltinti Rusiją esant vienintele valstybe, turinčia „Novičioko“, yra dalis plano „sukurti pavojingos valstybės įvaizdį. Tai yra veidmainystė“, tvirtino A. Šulginas. Tačiau Kanados ambasadorė prie OPCW Sabine Nolke (Sabin Nolk) sakė, kad Rusija pati sau pakenkė neatšaukdama šios cheminių medžiagų grupės tolesniems tyrimams. „Rusija pasirinko pralaimėti, nors pergalė buvo jos rankose“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė ji. Kitas Vakarų pareigūnas, kuris nesutiko skelbti savo pavardės, pridūrė: „Jei jie būtų taip padarę, mes būtume parėmę kitus keturis jų pasiūlymus, įskaitant (pasiūlymą) dėl Solsberyje panaudotos cheminės medžiagos ir kitų, su ja susijusių (medžiagų) įtraukimo į sąrašą.“ Rusija ir Vakarų šalys dažnai susiginčija Cheminių ginklų uždraudimo organizacijoje. Taip buvo ir dėl naujų organizacijai suteiktų galių nurodyti kaltuosius dėl cheminių atakų, tokių kaip Sirijoje ir Solsberyje. Bandymas nužudyti S. Skripalį smarkiai pablogino Britanijos ir Rusijos santykius – tokie blogi jie nebuvo kelis dešimtmečius. Ši ataka ne tik nulėmė vienos britės mirtį, bet ir kelių kitų žmonių, įskaitant policininką, apsinuodijimą. Tuo metu Nyderlandai pernai išvarė keturis įtariamus rusų šnipus už tai, kas buvo vadinama sąmokslu įsilaužti į OPCW kompiuterių tinklą.

