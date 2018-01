Baltieji rūmai sako svarstantys sankcijas asmenims, pernelyg griežtomis priemonėmis kovojantiems su penkias dienas nerimstančiais neramumais, nusinešusiais 21 žmogaus gyvybę. „Perspėjame JAV nemėginti kištis į Irano Islamo Respublikos vidaus reikalus“, – interviu valstybinei naujienų agentūrai TASS sakė užsienio reikalų viceministras Sergejus Riabkovas. „Nepaisant daugybės mėginimų iškreipti tikruosius įvykius (Irane), esu tikras, kad mūsų kaimynė, mūsų draugė, įveiks dabartinius savo sunkumus“, – sakė S. Riabkovas. Jis taip pat sukritikavo JAV ambasadorės Jungtinėms Tautoms Nikki Haley raginimą sušaukti nepaprastą JT Saugumo Tarybos susitikimą, neramumams aptarti. Susiję straipsniai: Trumpas užsipuolė Iraną, Iranas kirto atgal Rusija įvykius Irane laiko šios šalies vidaus reikalu Iranas trečiadienį piktai apkaltino JAV ir JT kišimusi į jos vidaus reikalus. Masiniai protestai ir demonstracijos Irane prieš prastą ekonomikos padėtį prasidėjo gruodžio 28 dieną antrajame pagal dydį šalies mieste Mašhade. Protesto akcijos išplito į kitus didžiuosius šalies miestus ir greitai peraugo į protestus prieš dabartinį režimą. Dešimtys tūkstančių valdančiojo režimo rėmėjų keliuose Irano miestuose trečiadienį irgi surengė eitynes.

