Rusijos Centrinės rinkimų komisijos, Generalinės prokuratūros ir valstybinės interneto kontrolės tarnybos atstovų susitikime buvo nuspręsta, kad A. Navalnas naudojasi „Google“ paslaugomis, skleisdamas neteisėtą informaciją. Kompanija sulaukė įspėjimo, kad bus apskųsta teismui, jeigu nesiims veiksmų tokiai veiklai sustabdyti. „Google“ atstovė atsisakė kalbėti šiuo klausimu. Tačiau AFP gautame elektroniniame laiške sakoma, kad kompanija „peržiūri visus pagrįstus vyriausybinių institucijų prašymus“. Tuo metu Centrinės rinkimų komisijos narys Aleksandaras Kliukinas informavo, kad komisija išsiuntė laišką „Google“ valdančios kompanijos „Alphabet“ vadovui Larry Page‘ui (Lariui Peidžui) dėl A. Navalno naudojimosi internetine platforma „YouTube“. Šis aršus Kremliaus kritikas organizuoja protestą rugsėjo 9 dieną, kai keliuose Rusijos regionuose ir Maskvoje vyks regioninės ir vietos valdžios rinkimai. Šiuo metu A. Navalnas atlieka 30 parų laisvės atėmimo bausmę už viešosios tvarkos pažeidimą per anksčiau šiais metais vykusį protestą. „Ponas Navalnas perka reklamai skirtas šios kompanijos priemones, kad skelbtų informaciją „YouTube“ apie masinį politinį renginį rinkimų dieną, rugsėjo 9-ąją“, – pareiškė A. Kliukinas. „Mes informavome „Google“, kad tokie renginiai rinkimų dieną prives iki masinio įstatymo pažeidimo“, nes politinė agitacija rinkimų dieną yra draudžiama, sakė komisijos atstovas. „Užsienio kompanijos kišimasis į mūsų rinkimus nėra leidžiamas“, – pridūrė jis. A. Kliukinas pavadino „Google“ „milžiniška Amerikos kompanija“ ir leido suprasti, kad Vašingtonas ją naudoja kaip įtakos darymo priemonę. Jungtinių Valstijų pareigūnai ne kartą yra perspėję dėl pavojaus, kad Rusija gali kištis į jų artėjančius rinkimus. Be to šiuo metu vyksta tyrimas dėl Maskvos įtariamo kišimosi į 2016 metų JAV prezidento rinkimus, kurie į Baltuosius rūmus atvedė Donaldą Trumpą. Neteisėtos informacijos „ruporas“ Rusijos ryšių rinkos reguliavimo tarnybos „Roskomnadzor“ vadovo pavaduotojas Vadimas Subotinas apkaltino „užsienio internetines platformas“ negerbiant Rusijos įstatymų ir dirbant „neteisėtos informacijos skleidimo ruporais“. Pasak jo, „Google“ priklausanti platforma „YouTube“ „per Rusijos rinkimus veikia kaip asocialaus elgesio propagandos grandinės jungtis“. „Daugiau nei 40“ platformos „YouTube“ kanalų „nuolat ragina pažeidinėti Rusijos įstatymus“, tęsė V. Subotinas. „Tam tikros šalys, suinteresuotos padėties destabilizavimu Rusijoje, bando įtraukti interneto vartotojus į nelegalią veiklą, suteikdamos neribotas galimybes tokioms užsienio interneto milžinėms kaip „Google“, – pareiškė jis. Jeigu „Google“ neatsakys į oficialų skundą, tai bus laikoma „de facto tiesioginiu kišimusi į Rusijos vidaus reikalus“, perspėjo V. Subotinas. Pareigūnai aptarė savo susirūpinimą dėl „Google“ per susitikimą Rusijos aukštuosiuose parlamento rūmuose. Generalinės prokuratūros pareigūnas Aleksejus Žafjarovas informavo, kad prokuratūra išsiuntė oficialų perspėjimą „Google“ dėl Rusijos rinkimų įstatymo pažeidimų „neleistinumo“. „Tai gana rimta priemonė, po kurios jiems gali tekti atsakyti“, taip pat į baudžiamuosius kaltinimus, sakė jis. Rusija jau seniai reikalauja griežtesnės informacijos, kurią Rusijos interneto vartotojai skelbia tarptautinėse platformose, kontrolės, siekdama pažaboti politinius priešininkus ir užkirsti kelią terorizmui.

