Diplomato Aleksejaus Goltiajevo teigimu, 14-oje Tyrimų komisijos ataskaitoje apie Siriją „nėra nė žodžio apie karo nusikaltimus, padarytus JAV kariuomenės ir jos koalicijos partnerių per Rakos šturmą“, kovojant su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ (IS). Tokią nuomonę jis išreiškė pirmadienį per Žmogaus teisių tarybos sesiją, tačiau daugiau detalių nepateikė. Rugsėjo 6-ąją paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad JAV nesiėmė visų priemonių, kad apsaugotų civilius, bet „karo nusikaltimais“ apkaltino Sirijos ir Rusijos pajėgas, kad šios „tyčia“ užpuolusios medikus. A.Goltiajevas sakė, kad JT Tyrimų komisija „tarnauja savo rėmėjų interesams“; jo teigimu, tai yra šalys, norinčios nuversti Rusijos remiamą Sirijos vyriausybę.











