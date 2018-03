M. Zacharova taip pat paskelbė Rusijos „istorinę staigmeną“, kuri buvo žadėta dar pirmadienį - ji pateikė pavardes britų, dalyvavusių 1936 metais olimpiadoje, vykusioje Berlyne nacistinėje Vokietijoje.

Tokios Maskvos reakcijos britai sulaukė dėl to, kad Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministras Borisas Johnsonas viešai pritarė pasakymui, kad V. Putinas savo įvaizdžiui panaudos Rusijoje vyksiantį Pasaulio futbolo čempionatą kaip 1936 metais olimpiada Berlyne pasinaudojo Hitleris.

„Norėčiau priminti Borisui Johnsonui apie oficialaus Didžiosios Britanijos atstovavimo lygį Berlyne 1936 metais. Mums pavyko rasti istorinę brošiūrą, kuri buvo išleista Vokietijoje, pavadinimu „Garbūs XI Olimpinių žaidynių svečiai“, - sakė M. Zacharova.

Ji taip pat įvardijo pavardes britų, kurie neva dalyvavo toje olimpiadoje: Lordas Portalas Laverstonas, britų Nacionalinio olimpinio komiteto pirmininkas; Seras Williamas Jonesas, Tarptautinės krepšinio federacijos generalinis sekretorius; ir kiti aukšti sporto funkcionieriai bei britų elito atstovai.

Anot jos, tai reiškia, kad šie žmonės aktyviai bendravo su hitlerine valdžia. Skirtingai nei diplomatai, kurie buvo priversti dirbti Trečiajame Reiche, šie žmonės atvyko į Berlyną savo noru. Nors, anot M. Zacharovos, tuo momentu jau veikė Niurnbergo įstatymai.

Kaip pareiškė M. Zacharova, Sovietų Sąjungos atstovai toje olimpiadoje nedalyvavo. Anot jos, kad B. Johnsonas turėtų paaiškinti savo tautiečiams, ką britų atstovai veikė „svečiuose pas Hitlerį“.

Metė kaltinimus Didžiajai Britanijai

Kalbėdama apie S. Skripalio bylą, M. Zacharova pareiškė, kad rusai kreipėsi į Didžiąją Britaniją ne kartą su pasiūlymu bendradarbiauti dėl buvusio GRU šnipo Sergejaus Skripalio apnuodijimo bylos, tačiau britai informacija nesidalina. M. Zacharova pareiškė, kad visą informaciją Rusijos pusė sužino tik iš žiniasklaidos.

M. Zacharova metė šešėlį pačiai Didžiajai Britanijai, neva nėra atsitiktinumas, kad tiek daug paslaptingų mirčių įvyko būtent šioje šalyje. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė pareiškė, kad Didžioji Britanija tyčia vengia teikti informaciją Rusijai, taip pat ji teigia, kad britai neturi jokių realių įrodymų dėl to, kad Rusija kalta dėl S. Skripalio apnuodijimo.

Kiek anksčiau M. Zacharova televizijos kanalui „Zvezda“ pasakojo apie britų laboratorijos Porton Down istoriją, „kuri jau seniai kelia didelį britų visuomenės ir žiniasklaidos susidomėjimą“.

„Konkrečiai „Guardian“ 2004 metais rašė, kad tai yra vieta, kurioje dešimtmečiais vykdomi eksperimentai su žmonėmis, naudojant chemines nuodingąsias medžiagas, taip pat ir mirtinas“, - sakė ji.

Ji taip pat pareiškė žurnalistams, kad S. Skripalio apnuodijimo byla gali būti britų būdas nukreipti pasaulio dėmesį nuo įvykių Rytų Gutos anklave Sirijoje.

Rytų Guta yra viena paskutiniųjų Sirijos teritorijų, kontroliuojamų daugiausiai islamistinių sukilėlių grupuočių. Regionas per beveik tris praėjusias savaites sulaukė įnirtingiausių Sirijos vyriausybinių pajėgų atakų nuo pilietinio karo prieš septynerius metus pradžios.

Nuo 2013-ųjų apsiaustoje sukilėlių teritorijoje iki 400 000 žmonių yra atkirsti nuo išorinio pasaulio. Humanitarinė padėtis čia, pagalbos organizacijų teigimu, yra dramatiška. Kadangi teritorijoje į rytus nuo Sirijos sostinės Damasko yra daug medicinos įstaigų, kurios nėra remiamos „Gydytojai be sienų“, organizacija mano, kad aukų skaičius gali būti daug didesnis.

Vakarai išsiunčia rusų diplomatus

DELFI primena, kad 66 metų rusas S. Skripalis ir 33-ejų jo duktė Julija kovo 4-ąją buvo rasti ant suolelio be sąmonės Solsberio mieste į pietvakarius nuo Londono. Jie su gyvybei pavojingais apsinuodijimo simptomais buvo nuvežti į ligoninę. Vėliau žiniasklaida juos įvardijo – tai buvo buvęs GRU pulkininkas S. Skripalis ir jo duktė Julija.

Nukentėjusieji buvo nugabenti į ligoninę. Taip pat nukentėjo policininkas, pirmas atvykęs į incidento vietą.

S. Skripalis 2004 metais Rusijoje buvo suimtas ir apkaltintas šnipinėjimu Didžiosios Britanijos naudai. 2006 metais jis buvo nuteistas 13 metų kalėti. 2010 metais Rusijai ir JAV apsikeitus šnipais, S. Skripalis gavo prieglobstį Didžiojoje Britanijoje.

Instead of providing answers, the Russian government's response to the Salisbury attack has demonstrated complete disdain for the gravity of these events.

Here are 6 questions that the Russian state haven't answered: pic.twitter.com/0R6sQpTW2j

— Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) March 28, 2018