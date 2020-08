VRM duomenų bazė rodo, kad 1965 metais Gardine gimęs Valeras Capkala ieškomas „pagal BK [Baudžiamojo kodekso] straipsnį, bet pats straipsnis nenurodomas.

Be to, Rusija paskelbė baltarusių žurnalisto, tinklaraštininko ir populiarių susirašinėjimo platformos „Telegram“ kanalų „NEXTA“ ir „NEXTA Live“, per kuriuos pastarąją savaitę buvo plačiai nušviečiami po ginčijamų Baltarusijos prezidento rinkimų kilę protestai, įkūrėjo Sciapano Pucilos paiešką.

Anksčiau iš Baltarusijos pasitraukusio V. Capkalos atstovas spaudai Aleksejus Urbanas sakė „Interfaks“, kad Minskas buvusio pretendento į prezidento postą atžvilgiu galimai ruošiasi iškelti baudžiamąją bylą ir apkaltinti kyšininkavimu.

„Pagal turimą informaciją, Valero Capkalos atžvilgiu gali būti iškelta baudžiamoji byla dėl kyšininkavimo. Anksčiau tokį pareiškimą prieš jį pateikė vienas turkų verslininkas, gyvenantis Baltarusijoje“, – sakė V. Urbanas.

Liepą Baltarusijos centrinė rinkimų komisija atsisakė įregistruoti V. Capkalą kandidatu į prezidentus, argumentuodama nepakankamu surinktų jo kandidatavimą palaikančių piliečių parašų skaičiumi. Politikas apskundė tokį sprendimą Aukščiausiajam Teismui, bet šis skundą atmetė.

Vėliau V. Capkala, baimindamasis arešto, kartu su vaikais išvyko į Maskvą. Jo žmona Veranika liko Baltarusijoje, bet rinkimų dieną ją irgi paliko. Rugpjūčio pradžioje buvo pranešta, kad V. Capkala atvyko į Kijevą.

V. Capkala trečiadienį paskelbė Baltarusijos Respublikos nacionalinio išsigelbėjimo frontą, kovosiantį už šalies suvereniteto, demokratijos ir laisvės išsaugojimą, taip pat ginsiantį baltarusių demokratinį pasirinkimą nuo klastojimo. Opozicionierius sakė, kad tokiu būdu siekiama „mobilizuoti Baltarusijos liaudį kovai su Baltarusijos konstitucijos pažeidimais ir valdžios prievartiniu užgrobimu“, anot jo, įvykdytu prezidento Aliaksandro Lukašenkos.

Po praeitą sekmadienį Baltarusijoje įvykusių prezidento rinkimų A. Lukašenkai lojalūs režimo pareigūnai paskelbė, kad jis laimėjo surinkęs daugiau kaip 80 proc. balsų ir buvo perrinktas šeštai kadencijai. Opozicija teigia, kad rezultatai buvo suklastoti; šalyje iki pat šeštadienio tęsiasi protesto akcijos.

Penktadienį V. Capkala taip pat pranešė įkūręs fondą, skirtą padėti nukentėjusiesiems per protestus Baltarusijoje, rinkimų komisijų nariams, neprisidėjusiems prie įtariamo rinkimų klastojimo, taip pat milicijos pareigūnams, atsisakiusiems naudoti jėgą prieš demonstrantus.

Anksčiau šeštadienį A. Lukašenka telefonu pasikalbėjo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Abu lyderiai išreiškė viltį, kad Baltarusiją šiuo metu krečianti krizė bus artimiausiu metu išspręsta.

Rusija yra vienintelė Baltarusijos kaimynė, palaikanti A. Lukašenką per masinius protestus, kurie sulaukė vis didesnio baltarusių palaikymo, tuo tarpu tarptautinė bendruomenė pasmerkė milicijos smurtą ir suklastotus rinkimų rezultatus.