Venesuelos gynybos ministras generolas Vladimiras Padrino Lopezas pasveikino apie 100 rusų lakūnų ir kitų kariškių, bombonešiams Tu-160 ir dviem kitiems lėktuvams atskridus į Karakasą aptarnaujantį tarptautinį oro uostą. V. Padrino Lopezas sakė, kad šis vizitas rodo, kad „taip pat ruošiamės prireikus ginti Venesuelą iki paskutinės pėdos“. „Darysime tai su savo draugais, nes pasaulyje turime draugų, ginančių pagarbius, subalansuotus santykius“, – pabrėžė ministras. Rusijos karinių oro pajėgų tolimojo veikimo aviacijos vadas generolas Sergejus Kobulashas savo ruožtu sakė, kad šios pratybas abiem šalims suteiks „puikų apsikeitimą patirtimi tarp pilotų ir techninių darbuotojų“. Vizitas Kremliuje Šios pratybos rengiamos po praeitą savaitę įvykusio Venesuelos prezidento Nicolas Maduro vizito Maskvoje. Jį priėmęs Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas išreiškė palaikymą į keblią padėtį patekusiai Karakaso socialistų vyriausybei. N. Maduro dažnai kaltina JAV rezgant sąmokslus prieš jo vyriausybę, kuriai vadovaujant buvusi turtinga naftą eksportuojanti valstybė nugrimzdo į gilią ekonomikos krizę. Be minėtų bombonešių į Venesuelą atskrido rusų karinis transporto lėktuvas „An-124 Ruslan“ ir keleivinis lėktuvas Il-62, sakoma Rusijos kariuomenės pranešime. Vakarų šalių aviacijos stebėsenos šaltiniai pranešė, kad Rusijos lėktuvai atsargas pakeliui papildė nusileidę Žaliajam Kyšuliui priklausančioje Druskos saloje. V. Padrino Lopezas atkreipė dėmesį, kad iki 2013 metų Rusijos lėktuvai jau yra lankęsi šalyje, bet pridūrė, kad dabartinis vizitas yra dalis „naujos patirties“. Pasak jo, šios pratybos rengiamos siekiant „padidinti (abiejų šalių) aerokosminių gynybos sistemų sąveiką“. Kol kas neaišku, kiek laiko Rusijos orlaiviai viešės Venesueloje, o V. Padrino Lopezas daugiau detalių apie planuojamas pratybas neatskleidė. Pastaraisiais metais Venesuela įsigijo iš Rusijos karinės įrangos už milijonus dolerių, sakė gynybos ministras. 2016 metais Venesuela gavo 24 naikintuvus Su-30 ir pasirašė sutartį dėl 53 atakos sraigtasparnių Mi-24 bei 100 tūkst. Kalašnikovo automatų pirkimo.

