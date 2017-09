„Vladimiras Putinas detaliai aptarė Rusijos iniciatyvą įkurti JT misiją, kuri saugotų ESBO Specialiąją stebėjimo misiją (SMM). Atsižvelgęs į Angelos Merkel išsakytas mintis, Rusijos lyderis nurodė, kad (Maskva) yra pasirengusi atnaujinti minėtos JT misijos funkcijas Rusijos rezoliucijos projekte Saugumo Taryboje. Turima galvoje, kad ESBO stebėtojų apsaugos užtikrinimas galėtų būti vykdomas ne tik kontaktinėje linijoje abiem pusėms patraukus savo pajėgas ir įrangą, bet ir kitose vietose, kur ESBO SMM vyksta su patikrinimo vizitais pagal Minsko priemonių kompleksą“, – nurodė Kremlius. Susiję straipsniai: Ukraina pateikė savo reikalavimus dėl JT pajėgų dislokavimo rytinėje šalies dalyje Vokietija atsargiai vertina Putino pasiūlymus dėl JT misijos Ukrainoje Be kita ko, per šį pokalbį lyderiai aptarė Minsko susitarimų įgyvendinimą dėl situacijos Pietryčių Ukrainoje sureguliavimo. „Buvo pažymėta, kad nepriimtini jokie vadinamųjų „mokslo metų paliaubų“ režimo, dėl kurio susitarė Kontaktinė grupė ir kurioms pritarė Normandijos formato šalių lyderiai, pažeidimai“, – teigiama pranešime.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.