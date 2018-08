Jis išreiškė viltį, kad Šiaurės Aljanso narės pakeis savo poziciją. „Esame pasirengę tai aptarti su NATO partnerėmis, bet jos atsisako“, – sakė V. Putinas per spaudos konferenciją po susitikimo su Suomijos prezidentu Sauli Niinisto. „Manau, kad tai yra nekonstruktyvi pozicija. Tikiuosi, kad ji pasikeis“, – pridūrė jis. Pasak prezidento, skrydžių tvarką Baltijos jūros regione reglamentuoja Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (TCAO), tačiau jos taisyklės yra skirtos civiliniams lėktuvams ir yra tik rekomendacinio pobūdžio.

