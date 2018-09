Remdamasis neįvardytais šaltiniais, laikraštis nurodė, kad Izraelis iš pradžių norėjo pasiųsti į Maskvą delegaciją, vadovaujamą Nacionalinio saugumo tarybos pirmininko Meiro Ben-Shabbato. Šioje delegacijoje taip pat turėjo būti Izraelio gynybos pajėgų ir jų generalinio štabo atstovų. Tačiau Rusija šį pasiūlymą atmetė, rašo „Haaretz“. „Kaip praneša keletas šaltinių, buvo svarstyta galimybė, kad į Maskvą nuvyktų premjeras Benjaminas Netanyahu arba gynybos ministras Avigdoras Liebermanas, turėję pamėginti viską užglaistyti“, – pažymėjo leidinys. „Tačiau Rusija pasirinko, kad išlikto profesionalų lygmens kontaktai tarp (izraeliečių karinių oro pajėgų vado generolo majoro Amikamo) Norkino ir Rusijos karinių oro pajėgų vado“, – pridūrė „Haaretz“. Antradienį B. Netanyahu išvyko į Niujorką dalyvauti Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje ir trečiadienį turėtų susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. „Haaretz“ rašo, kad lyderiai planuoja aptarti įtemptus santykius su Rusija ir padėtį karo krečiamoje Sirijoje. Izraelio karo aviacijos vadas A. Norkinas praeitą ketvirtadienį atvyko į Maskvą su kariškių delegacija, kad aptartų incidentą, per kurį buvo numuštas Rusijos lėktuvas Il-20. Izraeliečių kariškiai Rusijos sostinėje pateikė savąją įvykių versiją. Antradienį B. Netanyahu pranešė susitaręs su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, jog abiejų šalių kariškių delegacijos aptars konfliktų prevencijos mechanizmą. Rugsėjo 17 dieną Rusijos žvalgymo lėktuvas Il-20 buvo numuštas sirų oro erdvės gynybos pajėgų raketos virš Viduržemio jūros. Maskva pareiškė, kad raketa buvo paleista į Izraelio naikintuvus, tuo metu dalyvavusius antskrydyje prieš taikinius Sirijos Latakijos provincijoje, ir kad izraeliečiai tyčia prisidengė rusų lėktuvu. Izraelis neigia, kad jo oro pajėgos kaip nors susijusios su šiuo incidentu ir tvirtina, kad visa atsakomybė tenka Damaskui. Pasak Izraelio kariškių, Sirijos raketa buvo paleista, kai izraeliečių lėktuvai jau buvo palikę smūgio zoną.

