„Kokių nors pagrindų sužlugdyti JCPOA ( Bendrąjį išsamių veiksmų planą) nėra ir negali būti. Veiksmų plano veiksmingumas visiškai įrodytas. Jis veiksmingai susidoroja su visais iškeltais uždaviniais. Iranas griežtai laikosi visų prisiimtų įsipareigojimų, ir tai reguliariai patvirtina TATENA (Tarptautinė atominės energetikos agentūra). Mes tai visokeriopai palaikome ir sveikiname“, – sakoma Rusijos URM tinklalapyje paskelbtame pareiškime. Ministerija pareiškė smarkiai apgailestaujanti dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo anksčiau antradienį paskelbto sprendimo traukti iš JCPOA, kuris, anot jo, esąs yra „iš esmės ydingas“. Susiję straipsniai: Trumpas: JAV traukiasi iš branduolinio susitarimo su Iranu Irano branduolinės programos susitarimas – dėmesio centre: kuo jis svarbus? D. Trumpas pareiškė, kad Iranas yra pagrindinė teroro rėmėjas pasaulyje ir pasmerkė jo įtaką Artimuosiuose Rytuose. „Vašingtono veiksmai žlugdo tarptautinį pasitikėjimą TATENA, įgyvendinant JCPOA nuolat demonstruodavusią savo didelį profesionalumą“, – sakoma Rusijos URM pranešime. Maskva pareiškė, kad D. Trumpo sprendimas dar kartą patvirtina Vašingtono nesugebėjimą laikytis sutarčių. „Jie taip pat demonstruoja, kad amerikiečių pretenzijos dėl visiškai teisėtos Irano branduolinės veiklos tėra uždanga suvesti su juo politines sąskaitas“, – pažymėjo Rusijos užsienio reikalų ministerija.

