Indonezijos valdžios atstovai ir medikai informavo „The Associated Press“, kad S. Lavrovas gydomas. Jie nesutiko viešinti savo tapatybės, kadangi neturi įgaliojimų viešai aptarinėti šio įvykio.

Du iš anonimiškai kalbintų asmenų teigė, kad rusų užsienio reikalų ministrui – problemos dėl širdies.

Su atstovais iš Rusijos ambasados AP kol kas nepavyko susisiekti.

Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova tikina, kad pranešimai apie į ligoninę išvežtą S. Lavrovą – melas.

„Mes čia su Sergejumi Viktorovičiumi Indonezijoje skaitom pranešimus ir negalim patikėti savo akimis: pasirodo, jis paguldytas į ligoninę. Tai, žinoma, aukščiausias falsifikavimo lygis“, – savo „Telegram“ paskyroje parašė M. Zacharova.

Netrukus M. Zacharova paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti prie stalo sėdintis S. Lavrovas. Jis vilki marškinėlius ir šortus.

Vaizdo įraše jie buvo rodomi besijuokiantys po to, kai kelios žiniasklaidos priemonės pranešė, kad jis atsidūrė ligoninėje.

„Na ir apie mūsų prezidentą jau 10 metų rašo, kad jis susirgo. Tai toks žaidimas, kuris politikoje ne naujas“, – pareiškė S. Lavrovas.

