42 metų Kremliaus kritikas pradėjo badauti gegužę, reikalaudamas paleisti visus Rusijoje kalinamus politinius kalinius ukrainiečius. O. Sencovo pusseserė Natalija Kaplan naujienų agentūrai AP sakė, kad režisierius guli intensyviosios terapijos skyriuje, jo būklė – kritinė. Tačiau ji pabrėžė, kad vyro artimieji negauna visos informacijos apie jo sveikatą. Rusijos kalėjimų sistema neigia, kad O. Sencovo sveikata silpsta, bei tvirtina, kad jam duodama maisto papildų. Kremliaus žmogaus teisių komisarė netrukus paneigė N. Kaplan pareiškimą ir naujienų agentūrai „RIA Novosti“ tvirtino, kad pirmadienį O. Sencovą apžiūrėjo grupė gydytojų, kuri padarė išvadą, kad jo būklė yra patenkinama. Antradienį Kijeve prie Rusijos ambasados susirinko apie 50 žmonių; jie turėjo plakatų su užrašu „Išsaugokit Olehą Sencovą!“ Ukrainiečių pareigūnai antradienį vėl paragino Rusiją išlaisvinti O. Sencovą, o Ukrainos prezidentas Petro Porošenka socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad „nėra nė vieno susitikimo ar tarptautinių derybų, kur nesikreipčiau į pasaulio lyderius ir neraginčiau jų iniciatyviai spausti Kremlių, kad šis paleistų Olehą ir visus mūsų kalinius“. Režisierius buvo nuteistas už prorusiškų partijų būstinių padegimus Kryme, kai Rusija 2014 metais aneksavo šį Ukrainai priklausantį Juodosios jūros pusiasalį. Jis 2013–2014 metų žiemą Kijeve dalyvavo Maidano protestuose, per kuriuos atsistatydino ir pabėgo iš šalies tuometinis prorusiškas prezidentas Viktoras Janukovyčius. O. Sencovas atlieka 20 metų laisvės atėmimo bausmę už terorizmą ir prekybą ginklais. Jo bylą kritikuoja Kijevas, ES ir JAV, o žmogaus teisių organizacija „Amnesty International“ pavadino ją „stalinistine“.

