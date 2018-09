Anksčiau trečiadienį Britanijos prokuratūra paskelbė, kad Rusijos piliečiams Aleksandrui Petrovui ir Ruslanui Boširovui – šiems nedalyvaujant – buvo paskelbti kaltinimai dėl sąmokslo nužudyti, pasikėsinimo nužudyti ir kovinės nervus paralyžiuojančios medžiagos „Novičiok“ panaudojimo prieš buvusį Rusijos karinės žvalgybos tarnybos GRU pulkininką Sergejų Skripalį ir jo dukterį Juliją. Britų tyrėjų nuomone, įtariamieji naudojosi slapyvardžiais. Jungtinės Karalystės premjerė Theresa May pareiškė, kad šie du asmenys yra Rusijos GRU darbuotojai, veikę pagal savo valstybės įsakymus. "Rusija reikalauja, kad būtų pateikta visa su šiomis bylomis susijusi informacija ir visi duomenys", - valstybinei televizijai "Rossija 1" sakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova. "Nepaisant britų pusės visiško chamiškumo, nenoro bendradarbiauti ir nesiliaujančių nepagrįstų kaltinimų, Rusija iki šiol atvira bendram darbui", - pridūrė ji.

M. Zacharova tai pat sakė, kad Maskva pareikalavo, jog Londonas pateiktų Skripalių byloje įvardytų įtariamųjų pirštų atspaudus. "Jeigu šie žmonės, kaip teigia Britanijos pusė, atvyko iš Rusijos teritorijos, jie būtų turėję gauti Britanijos vizas. Taigi, būkit geri - pirštelius ant stalo", - kalbėjo URM atstovė. M. Zacharava pabrėžė Maskvos ne kartą išsakytą poziciją, kad su kovą Anglijos pietiniame Solsberio mieste įvykdyta ataka prieš Skripalius ir vėlesniu apsinuodijimo "Novičiok" incidentu netoliese esančiame Eimsberio miestelyje Rusija neturi nieko bendra. Atstovė taip pat reiškė abejones dėl Britanijos paskelbtų nuotraukų, kuriose esą matomi A. Petrovas ir R. Boširovas, tikrumo. "Tokia pati vieta ir tas pats koridorius; kadro laikai sutampa iki sekundės, - sakė M. Zacharova. - Tai yra, arba ant nuotraukų uždėta data ir tikslus laikas, arba Rusijos GRU darbuotojai išmoko vaikščioti vienu metu, nors jų atvaizdai įamžinti dviejose skirtingose nuotraukose." Didžioji Britanija trečiadienį paprašė surengti skubų Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį po to, kai pareiškė kaltinimus dviems rusams dėl nervus paralyžiuojančios medžiagos atakos Jungtinės Karalystės teritorijoje.

