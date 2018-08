„Rengiame (derybas) rugsėjo 4-ąją“, – naujienų agentūra „Interfax“ citavo ypatingąjį Rusijos prezidento atstovą Afganistane Zamirą Kabulovą. Z. Kabulovas nurodė, kad talibai yra pakviesti į Maskvoje vyksiantį susitikimą, o per pačias derybas bus siekiama „pradėti nacionalinio susitaikymo procesą Afganistane“. Pasak pareigūno, Maskva „teigiamai“ vertina A. Ghani pasiūlymą pratęsti paliaubas, nuskambėjusį po kruvinos savaitės visame Afganistane, įskaitant talibų išpuolį prieš svarbią provincijos sostinę Gaznį. Rusija „tikisi, kad Talibanas teigiamai sureaguos“ į prezidento pasiūlymą, teigė Z. Kabulovas. Talibai kol kas nesureagavo į A. Ghani pasiūlymą, kurį pasveikino tiek NATO, tiek JAV. 2017-ųjų balandį Maskva rengė tarptautinę konferenciją dėl situacijos Afganistane. Joje dalyvavo Afganistano, Indijos, Irano, Kinijos, Pakistano ir dar penkių buvusių sovietinių Centrinės Azijos šalių atstovai. Į tą susitikimą buvo pakviesti ir amerikiečiai, tačiau jie jame nedalyvavo. Rusija ir jos sąjungininkės ragina Talibaną sudėti ginklus ir tiesiogiai derėtis su Afganistano vyriausybe. Maskva taip pat sakė esanti pasirengusi pasitarnauti kaip platforma dialogui po 17 metų besitęsiančio konflikto.

