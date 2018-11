„Tikrai bus iškeltas, nes kitu atveju būtų užblokuota prieiga prie uosto atliekant darbus 82-oje gamykloje“, – žurnalistams sakė ministras. Anot jo, šiuo metu incidento vietoje dirba narų brigada, kuri pjauna metalo liekanas, siekdama nustatyti konstrukcijos gedimo mastą. Per spalio 30-ąją įvykusį incidentą mėginant išplukdyti „Admiral Kuznecov“ iš plaukiojančio doko šis netikėtai nuskendo. Per šį incidentą vienas žmogus dingo, o dar keturi buvo sužeisti. Be to, vienas iš dviejų didžiulių plaukiojančio doko kranų užvirto ant lėktuvnešio denio ir apgadino laivo korpusą. „Kalbant apie tolesnį „Admrial Kuznecov“ remontą, jo terminams ši problema niekaip neatsilieps, nes pagal sutartį darbus doke planuojama pradėti tik kitų metų vasarą ar 2020-ųjų pavasarį“, – nurodė D. Manturovas. Ministras pažymėjo, kad iki to laiko teks apsispręsti, kuris dokas bus naudojamas lėktuvnešio techninei priežiūrai. „Turime keletą variantų, kaip išspręsti problemą: ar pagaminti sausojo doko konstrukciją 10-oje gamykloje, iš esmės esančioje už įlankos, ar, kaip svarstoma, įsigyti paruoštą doką. Turime ir kitų atsarginių variantų, susijusių su sausojo doko eksploatavimu Sevastopolio gamykloje“, – aiškino vyriausybės narys.

