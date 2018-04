JAV dėl atakos kaltina Basharo al Assado vyriausybę ir pažadėjo imtis griežto atsako artimiausiu metu. JAV pasiūlyta rezoliucija pasmerkė cheminę ataką, reikalavo skubios humanitarinės pagalbos siuntimo į regioną, kur įvykdyta ataka ir nepriklausomo tyrimo kaltininkui išaiškinti.

